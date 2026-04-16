Los estudiantes universitarios priman la calidad del empleo a las condiciones salariales

La gran mayoría de los estudiantes universitarios asturianos quieren marcharse de la región a corto plazo, no por rechazo a la tierra sino para satisfacer su estrategia vital y profesional. En el 93% de los casos, quieren regresar a Asturias a largo plazo. Son algunas de las conclusiones del ‘Barómetro sobre Expectativas’ elaborado por Compromiso Asturias XXI. Para esta generación, la calidad del trabajo prima sobre el nivel del salario, especialmente entre las mujeres. La directora de la entidad Reyes Ceñal afirma que estamos ante jóvenes con vocación global que no ven un drama en marcharse de Asturias.

Las razones para irse son el bajo nivel de salarios, la falta de promoción profesional y las ganas de tener nuevas experiencias. Las razones para quedarse son los lazos sociales, la calidad de vida en Asturias y el entorno natural. El deseo de quedarse alcanza su máximo histórico pero la confianza en conseguirlo se mantiene estable.

El informe da cuenta de dos perfiles de expectativas: los que priman el ambiente del trabajo o las posibilidades de conciliación y, por otro, los que priorizan el nivel de salario. Reyes Ceñal anima a las empresas a tener en cuenta esas prioridades informando sobre las oportunidades de promoción, el ambiente laboral y la conexión con Asturias.

Otros datos relevantes: el 55% de los que prevén marchar quieren irse a otro lugar de España y el 44% al extranjero. El 58 por ciento de los encuestados prevé regresar a Asturias en el corto o medio plazo.