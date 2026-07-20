INFRAESTRUCTURAS

Los derribos en el viejo HUCA comenzarán por la parte opuesta del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos

La deconstrucción se retoma tras un año paralizada y se prolongará durante diez meses

ondacero.es | Europa Press

Oviedo |

MATERNIDAD HUCA
Edificio de maternidad (antiguo HUCA). | Onda Cero

La empresa encargada de la demolición del viejo HUCA retoma este lunes sus trabajos, aunque los primeros no tendrán lugar todavía hasta que se acabe con el vallado de la zona. Así lo ha manifestado el portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que a preguntas de la prensa ha indicado que los trabajos de demolición empezarán por la parte opuesta a donde se sitúa actualmente el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos.

"Estos primeros trabajos estarán vinculados al cierre y vallado de la zona, es decir, un perimetrado de seguridad, una primera limpieza porque hay que hacer desbroces y no conozco en qué momento empezarán lo más espectacular o esperado, lo más visible, que son las demoliciones", ha indicado Guillermo Peláez.

El contrato para la demolición del viejo HUCA se adjudicó por 4,3 millones y las obras se iniciaron a finales de marzo de 2025. Sin embargo tres meses después se paralizaron por la aparición de daños estructurales en el edificio de los Hongos, que finalmente será derruido junto con el antiguo Hospital Central.

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