La coalición de Gobierno da por zanjada la controversia por las privadas

Los miembros de la coalición de Gobierno del Principado de Asturias se comprometen a impulsar una ley autonómica de universidades que blinde la Universidad de Oviedo y exija calidad a las privadas a partir de ahora. Ese compromiso legislativo parte sin garantía de aprobación vista la contrariedad de la diputada Covadonga Tomé, de nuevo, voto determinante.

Los socios de gobierno quieren blindar a UniOvi al tiempo que exigir condiciones a las empresas que quieran venir a partir de ahora. Serían cuestiones, dice la portavoz socialista Dolores Carcedo, en materia de calidad en profesorado e investigación así como estudios "estratégicos" para la región. Izquierda Unida llegó a plantearse un recurso judicial contra la implantación de los centros adscritos autorizados. La portavoz socialista cree que las discrepancias quedan zanjadas en un ejemplo de responsabilidad y estabilidad. El portavoz parlamentario de Convocatoria por Asturias-Izquierda Unida Xabel Vegas reafirma que lo importante es blindar a la Universidad de Oviedo frente a empresas que vienen a hacer negocio, interrumpen el ascensor social y cuya calidad está por demostrar. Pero a la diputada Tomé, voto determinante, no le convence la posición de la coalición de gobierno. Pone esperanzas en la reclamación de Comisiones Obreras basada en la necesidad del permiso de la Universidad de Oviedo para implantar centros adscritos privados. Se pregunta por qué el gobierno reacciona ahora, tras autorizar algunos de esos centros. Es una posición "neoliberal y naif", reprocha Tomé al gobierno de izquierdas.

El popular Luis Venta cree que en realidad no hay acuerdo sino "engaño" mientras que la presidenta provincial de Vox Carolina López cree que está demostrado que quien manda son los "comunistas".

Sobre el acuerdo, el rector de la Universidad de Oviedo Ignacio Villaverde muestra su satisfacción por el acuerdo de los partidos que sostienen al gobierno asturiano y agradece el compromiso pero considera que la institución académica no necesita convertirse en eje del sistema porque "ya lo es".