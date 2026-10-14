César Frey: "El grafiti no tiene formación reglada. Las pintadas son la escuela"

Hoy tengo el gusto de presentarles a un artista que, aunque ya no es un crío, sigue viviendo de ello. Ganador de un concurso de dibujo a carboncillo, con tan solo 13 años, en 2025 fue galardonado con el premio a las Artes Serondaya. También ha sido reconocido, por el museo nacional de antropología, como uno de los pioneros del grafiti en España.

En Asturias, ha plasmado su ADN en el monolito que corona el Angliru. En Oviedo, su obra ha conquistado espacios tan icónicos como el Campo San Francisco, la plaza Trascorrales o el IES Alfonso II.

Pero no solo de espacios públicos se nutre su amplia trayectoria. Nuestro invitado ha decorado la casa del cantante y actor, El Langui, en Madrid. Y por si fuera poco, también hace retratos. Desde alcaldes de Mieres hasta jugadores de fútbol, como es el caso de David Villa.

Este jueves, quien empezó a los 14 años, bailando break dance, irrumpe en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe junto a uno de los quintetos de viento metal con más proyección del panorama musical actual; KAMBRASS, como parte del ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo.

Hoy tengo el honor de tener sentado, a mi vera, al mismísimo séptimo crío.