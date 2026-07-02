Baja el número de parados en Asturias un 2,33% en junio, hasta los 48.172 desempleados

El número de personas inscritas en las oficinas del Servicio de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ha descendido un 2,33% en el mes de junio respecto a mayo, en 1.148 personas, hasta alcanzar los 48.172 parados, según ha informado este jueves el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos anuales, el paro ha bajado en un 3,12% en junio respecto al mismo mes del año pasado, con 1.553 desempleados menos. Por sexos, del total de parados, 19.922 son hombres y 28.250 son mujeres, y 3.439 son menores de 25 años --1.947 hombres y 1.492 mujeres--.

Por sectores de actividad, el área donde se concentra el mayor número de parados es en el sector servicios, con 35.388 desempleados. Le sigue el colectivo sin empleo anterior, que suma 5.523 parados y la industria, con 3.255 desempleados. En la construcción los parados ascienden a 3.236 mientras que en agricultura son 770.

Los mayores descensos en el número de parados se dan en el sector servicios, con 1.155 parados menos que hace un mes, seguido por el descenso en la industria con con 104 parados menos, la agricultura, con 31 parados menos, y el de la construcción, con 16 parados menos. En el colectivo sin empleo anterior, han aumentado en 158 personas.

El paro registrado entre los extranjeros se ha situado en 5.546 personas, un 2,74% menos que hace un mes pero un 12,24% más que hace un año.

En cuanto al número de contratos firmados en el Principado de Asturias durante el mes de junio, se han situado en 26.815, lo que implica un ascenso del 36,12% en el número de firmas respecto a mayo, y un aumento del 13,58% respecto a los contratos de junio de 2025. Del total de contratos, 7.521 son indefinidos y 19.294 temporales.

REACCIÓN DEL PRINCIPADO

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha subrayado este jueves el "significado histórico" de la recuperación del empleo en la industria y la construcción, sectores que "hoy lideran la recuperación" tras haber concentrado en la pasada década algunos de los mayores incrementos del paro, en una comunidad que en junio superó por primera vez desde 2008 las 400.000 personas ocupadas.

Asturias alcanzó en junio un nuevo hito en la evolución del mercado laboral al superar las 402.364 afiliaciones a la Seguridad Social, tras ganar 2.943 cotizantes (+0,74%), lo que consolida un cambio estructural en la economía regional y en su modelo productivo.

El paro descendió en 1.148 personas el pasado mes, hasta situarse en 48.172 desempleados, el cuarto mayor recorte a nivel nacional y el mejor dato en un mes de junio desde 2008. En términos interanuales, el desempleo bajó en 1.553 personas, un 3,12% menos.

La reducción del paro se extendió a todos los sectores salvo al colectivo sin empleo anterior, así como a todos los grupos de edad y a ambos sexos, con especial incidencia entre las mujeres.

Por ramas de actividad, la industria y la construcción registran mínimos históricos de desempleo desde 1990, con 3.255 y 3.236 parados, respectivamente, lo que evidencia la solidez de la recuperación en ámbitos tradicionalmente más expuestos a los ciclos económicos.

Sánchez ha destacado que desde julio de 2019, coincidiendo con el inicio de la primera legislatura del presidente Adrián Barbón, el paro se ha reducido en Asturias en 17.194 personas, un 26,3%, lo que refleja un avance "hacia un modelo económico más sólido y resiliente", apoyado en la industria, la innovación y el empleo cualificado.

El consejero ha añadido que el Ejecutivo autonómico mantendrá el refuerzo de las políticas públicas dirigidas a la industria, la transición productiva y la mejora de la empleabilidad.

OPINIÓN DE UGT

UGT Asturias ha valorado como "positivo" el descenso del paro en 1.148 personas durante junio, hasta situarse en 48.172 desempleados, aunque ha advertido de que el avance está impulsado "fundamentalmente por la estacionalidad y el tirón del sector turístico", lo que limita la consolidación de un mercado laboral estable y de calidad.

El sindicato ha subrayado que, pese al incremento de la afiliación a la Seguridad Social hasta las 402.364 personas, con 2.943 cotizantes más, persisten problemas estructurales como la temporalidad. En junio se registraron 26.815 contratos, un 13,58% más interanual, pero solo 7.521 fueron indefinidos frente a 19.294 temporales.