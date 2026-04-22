Apuñalado en Oviedo un abogado del juicio contra 'Matador'

Apuñalado en Oviedo el abogado Fausto Suárez, letrado de una de las acusadas de la operación antidroga que permitió detener al narco “Matador”. Ocurría a media mañana en el despacho del profesional en el número 19 de la avenida de Colón. Patrullas policiales y servicios sanitarios acudieron al lugar. En el exterior, los vecinos observaban lo que ocurría. El agredido con arma blanca fue trasladado al Hospital Central de Asturias.

Fausto Suárez tenía que acudir hoy al juicio por la operación que desarticuló una banda de narcotraficantes liderada por Carlos González Morales, alias “Matador”. En concreto, asumió en enero la defensa de la acusada Cristina Orsi. En aquella operación, las fuerzas de seguridad detuvieron a cinco personas y encontraron 600 kilos de cocaína en una nave del polígono de Naón, Siero.