Antonio Orozco: "Yo sí perdonaría una infidelidad. Creo que las cosas más importantes no están relacionadas con un instinto animal"

Hoy tengo la suerte de poder compartir mesa, café y estudio con un hombre al que hemos oído pedir perdón por las lágrimas, aunque no hablaran de él, dejarse llevar, a pesar de estar temblando, y convertirse en la mejor casualidad de varias generaciones.

25 años, y un poquito más, desde aquel reloj y aquella vela, un millón y medio de discos vendidos y más de 2.500 conciertos después, Antonio Orozco presenta nueva gira, La gira de tu vida. Y lo hace en el parque Hermanos Castro de Gijón, este seis de junio.

Y para mí, hoy, es un placer devolverle un poco de mi vida, que también es suya, a aquel Toni que, con quince años, ya cantaba, por Enrique Morente, acompañado de los acordes, de su primera guitarra.