Aarón Zapico: "Para conectar con el público, lo primero que hay que hacer es querer hacerlo y después, hablar su lenguaje"

Hoy les proponemos un viaje en el tiempo. Y para ello, contamos, en esta cafetería nuestra, con Aarón Zapico; uno de los directores de orquesta más representativos del palmarés nacional.

Un hombre cuya trayectoria está ligada a las principales orquestas sinfónicas de España y cuyo nombre incluye varias candidaturas a los International Classical Music Awards.

Su trabajo como director invitado se complementa con su labor al frente del grupo Forma Antiqva, y su labor, como promotor de la cultura con sello astur, le ha llevado a rehabilitar el complejo de Talleres del Conde, construido originalmente en 1891 y vinculado al desarrollo siderúrgico de Langreo, para convertirlo en un espacio cultural.

Además de haber formado parte del jurado del premio princesa de Asturias de la Artes, ha participado en proyectos en espacios como el Teatro Real o el Festival Internacional de Música y Danza de Granada y es Comisario de Disciplinas Musicales de la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Cultural Europea 2031.

Un ícono de la música antigua que prefiere la mano a la batuta y las partituras barrocas a los nuevos géneros urbanos, aunque se declare seguidor y admirador de artistas contemporáneos como Rosalía.