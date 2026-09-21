Luarca vuelve a convertirse en capital internacional de la paz y los derechos humanos

La iniciativa coincide además con el vigésimo aniversario de la histórica Declaración de Luarca y pretende abrir una nueva etapa en la defensa internacional de la paz desde la sociedad civil, con el respaldo de instituciones públicas y organizaciones especializadas.

"La paz tiene que convertirse en una realidad"

El presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), Carlos Villán, defendió en declaraciones a Onda Cero Radio la necesidad de transformar el derecho a la paz en una herramienta útil y efectiva para la ciudadanía.

Para Villán, el contexto internacional actual exige pasar de las palabras a los hechos. Durante su intervención insistió en que "no basta con decir no a la guerra. Hay que decir sí a la paz", al tiempo que reclamó una mayor implicación de gobiernos e instituciones en la construcción de una cultura de paz basada en los derechos humanos y la cooperación internacional.

El jurista considera que la Convención de Luarca debe convertirse en un instrumento al servicio de la sociedad civil para reclamar políticas activas de paz y una reducción del protagonismo de las soluciones militares frente a los conflictos. A su juicio, el objetivo final es claro: "la paz tiene que convertirse en una realidad y no quedarse solamente en un deseo".

Luarca vuelve a reivindicar la paz como derecho humano. | Onda Cero Luarca

Instituciones al servicio de la paz

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, reivindicó el papel que deben desempeñar las administraciones públicas en la defensa de la paz y los derechos humanos.

En declaraciones a Onda Cero Radio recordó el compromiso histórico de Asturias con los valores de solidaridad y libertad y advirtió de la aparición de nuevas formas de conflicto que afectan directamente a la población civil mediante restricciones de suministros básicos o el deterioro de derechos fundamentales.

En este sentido defendió que la construcción de la paz no puede recaer únicamente sobre la sociedad civil y aseguró que "los políticos tenemos que utilizar las instituciones en favor de la mayoría de la ciudadanía", convirtiendo la defensa de la paz en una prioridad política.

Carlos Villán, Juan Ponte, Beatriz Gonzáles, y Óscar Pérez. | Onda Cero Luarca

Una paz ligada también a la seguridad y los servicios públicos

Una visión complementaria fue la expuesta por el director general de Agenda 2030 del Principado, Juan Ponte, quien recordó que la paz debe entenderse desde una perspectiva amplia.

Ponte sostuvo que no puede existir una auténtica cultura de paz sin instituciones sólidas ni sin servicios públicos capaces de garantizar derechos básicos. Por ello defendió que la seguridad no debe asociarse exclusivamente a cuestiones militares o de defensa.

Según explicó, "sin seguridad, entendida en un sentido amplio, no puede haber paz", una reflexión que vinculó directamente con el acceso a la educación, la sanidad, la cultura o las pensiones, elementos que consideró fundamentales para construir comunidades más fuertes y resilientes.

Ponentes del Congreso Internacional sobre El Derecho Humano a la Paz. | Onda Cero Luarca

Un Aula de Paz y Derechos Humanos con sede permanente en Luarca

El congreso dejó además un compromiso concreto para el futuro. El Ayuntamiento de Valdés formalizó la cesión de un espacio permanente a la AEDIDH para la creación del futuro Aula de Paz y Derechos Humanos de Luarca.

El alcalde, Óscar Pérez, destacó que el nuevo espacio "permitirá consolidar en la villa una actividad permanente vinculada a la divulgación de los derechos humanos, el derecho internacional, la democracia y la cultura de la paz".

El regidor considera que esta decisión refuerza el papel de Luarca como referente cultural e intelectual y permitirá dar continuidad al trabajo desarrollado durante estas jornadas internacionales.

Un total de 26 expertos de distintos países del mundo elaboran la Convención de Luarca. | Onda Cero Luarca

Un debate con vocación de futuro

Las conclusiones aprobadas en Luarca inician ahora una nueva etapa orientada a la difusión internacional del texto elaborado por los especialistas participantes. El objetivo es que la futura Convención de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz continúe ganando apoyos y sirva de referencia en futuros debates internacionales.

🎙️ Escucha a continuación el reportaje completo elaborado por Onda Cero, con el discurso inaugural de Carlos Villán y las entrevistas a los protagonistas de este congreso internacional celebrado en Luarca.