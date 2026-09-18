Carlos Villán, Luarca reúne a expertos internacionales para defender una sociedad "más justa, igualitaria y solidaria"

El presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), Carlos Villán, destaca que el objetivo del encuentro es "trasladar a la sociedad un mensaje claro: que la paz no debe entenderse únicamente como una aspiración, sino como un auténtico derecho humano que debe generar obligaciones para los Estados".

Durante las jornadas de trabajo, que se desarrollarán a puerta cerrada en el Ayuntamiento de Valdés, 13 mujeres y 13 hombres procedentes de distintos países debatirán el contenido de una futura Convención de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, cuyo texto será presentado públicamente el próximo lunes, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Paz.

Villán considera que el contexto internacional hace especialmente necesaria esta reflexión. A su juicio, "el incremento del gasto militar y la proliferación de conflictos armados obligan a reforzar los mecanismos de promoción de la paz y el desarme".

"No basta con decir no a la guerra, hay que construir la paz", afirma el jurista, quien sostiene que la futura convención "debe servir para empoderar a la sociedad civil y facilitar que los ciudadanos reclamen políticas activas de paz a sus gobiernos".

Según explica, una de las principales aportaciones del futuro texto será vincular de forma directa la promoción de la paz con el impulso de medidas de desarme, entendiendo que ambos conceptos deben avanzar de forma conjunta.

Por su parte, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valdés, Clara García, ha destacado la importancia de que Luarca vuelva a situarse en el centro de un debate internacional sobre los derechos humanos y la construcción de la paz. La edil ha subrayado que la villa mantiene un vínculo especial con esta iniciativa desde la aprobación de la Declaración de Luarca en 2006 y ha valorado positivamente que expertos procedentes de distintos países vuelvan a elegir el concejo como lugar de encuentro para avanzar en una propuesta con proyección internacional.

Las conclusiones de los trabajos serán dadas a conocer el lunes en una jornada abierta al público que se celebrará en el IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca, donde participarán especialistas, organizaciones sociales y representantes académicos de varios países.

En los siguientes enlaces encontrará detalles sobre el mismo:

- Programa: https://aedidh.org/wp-content/uploads/2026/09/Programa-10.9.26.pdf

- Tríptico informativo: https://aedidh.org/wp-content/uploads/2026/09/TRIPTICO-16-SEP-26.pdf