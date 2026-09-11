Julia Fernández Polín: "Ahora valoro mucho más estas medallas porque no todo el mundo tiene la oportunidad de representar a España"

En una entrevista concedida a Onda Cero Radio, Julia reconoce que estos éxitos tienen ahora un valor especial para ella porque con el paso del tiempo ha comprendido la dificultad que supone competir al máximo nivel internacional.

"Llevo bastante tiempo yendo con la selección y hasta hace muy poco que he empezado a conseguir estas medallas. Antes no las valoraba igual que las estoy empezando a valorar ahora porque no todo el mundo tiene la oportunidad de ir con la selección española y eso es muy importante para mí".

La deportista valdesana recuerda que sus primeros contactos con el tenis de mesa fueron en casa, casi como un juego, siguiendo el ejemplo de su padre. "Empecé jugando en la mesa de la cocina porque mi padre ya jugaba. Cuando acabó la cuarentena me apunté a la actividad y empecé a mejorar bastante rápido".

Aquellas partidas improvisadas acabaron desembocando en una trayectoria meteórica. Su primer gran punto de inflexión llegó en el Campeonato de España de 2022. "Fui solo para divertirme, sin pensar en hacer nada importante. De repente estaba en cuartos de final y acababa consiguiendo una medalla en el Campeonato de España. Ahí fue cuando todo empezó a cambiar".

Pese a sus éxitos, Julia reconoce que la presión sigue formando parte de la competición. "Cuando juego contra gente que considero inferior a mí me pongo incluso más nerviosa porque siento que les tengo que ganar. A veces juego mejor contra rivales más fuertes".

Uno de los grandes logros en Letonia fue la medalla de plata individual, conseguida tras una exigente final frente a la también española Carmen. "Siempre me toca jugar contra ella en muchos campeonatos. En las finales me cuesta mucho más. Puedo ganarle en grupos o en semifinales, pero las finales son otra cosa".

Además, la deportista asturiana logró un bronce en dobles femeninos junto a esa misma compañera. "Nosotras pensábamos que podíamos ganar el torneo. Tuvimos un partido muy ajustado que se nos complicó, pero estamos muy contentas con el resultado".

A pesar de su juventud, Julia tiene claros sus objetivos. "A corto plazo quiero ir al Campeonato de Europa. Y como cualquier deportista, mi sueño sería disputar un Mundial o unos Juegos Olímpicos".

Salvador Alfonso, "la gente todavía no es consciente de la dimensión de lo que está consiguiendo" | Onda Cero Luarca

Su entrenador y director deportivo, Salvador Alfonso, considera que la jugadora reúne las condiciones para seguir creciendo. "Es una chica muy trabajadora, con muchas ganas de aprender. Tiene talento, pero sobre todo una enorme capacidad de sacrificio".

Alfonso recuerda que las cualidades de Julia fueron evidentes desde sus primeros entrenamientos. "El primer día que cogió una raqueta ya pensamos que podía haber algo especial. Pero el talento por sí solo no llega a ningún sitio. Lo importante es el trabajo que está haciendo y todo lo que se está sacrificando para competir con la selección".

El técnico destaca además que la participación de Julia con España está sirviendo para dar visibilidad al tenis de mesa en el Occidente asturiano. "La gente todavía no es consciente de la dimensión de lo que está consiguiendo. Estamos hablando de una deportista que gana medallas internacionales representando a España. Con el tiempo se valorará todavía más".

Durante la entrevista, Salvador Alfonso también recordó que, además de la plata y el bronce, Julia contribuyó al título por equipos logrado por España en Letonia, ganando todos sus partidos individuales.

Un éxito que llega en un momento especialmente dulce para el Club Tenis de Mesa Luarca, que afronta esta temporada el reto de competir en División de Honor femenina, la máxima categoría alcanzada nunca por la entidad. "Estamos viviendo el mejor momento de la historia del club. Tenemos nuevos proyectos, una nueva sala de entrenamiento y seguimos creciendo. Ahora necesitamos apoyo para poder consolidar todo este trabajo".

Mientras tanto, Julia continúa acumulando experiencia internacional y sembrando ilusión entre los más jóvenes. "Hay compañeros del instituto que me dicen que quieren probar el tenis de mesa. Algunos vienen a entrenar y se lo pasan bien. Ojalá cada vez más gente se anime".

Con apenas unos años en la élite de la formación nacional, la palista luarquesa ya se ha convertido en una referencia para el deporte del Occidente asturiano. Y, por lo escuchado en Onda Cero, sus mejores capítulos aún están por escribir.