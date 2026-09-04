Clemente Martínez “Es una alegría que el Día de Asturias tenga como protagonista a San Tirso de Abres”

El alcalde de Vegadeo, César Álvarez, considera que la celebración del Día de Asturias en la comarca del Eo supone una oportunidad para reivindicar la identidad asturiana del extremo occidental de la región. “Volvemos a contribuir una vez más a visibilizar nuestra asturianía”, señala el regidor, recordando que Vegadeo ya fue sede de estos actos en 1983.

Álvarez destaca que el concejo mostrará durante estos días “la esencia de Vegadeo”, con una programación apoyada en la feria ECO 21 con 84 puestos, las actividades culturales, la gastronomía y el patrimonio local. El alcalde pone además el acento en el papel de Vegadeo como puerta de entrada a Asturias y en la importancia de promocionar los productos ecológicos y de proximidad.

“Queremos ofrecer nuestra idiosincrasia y mostrar el trabajo de los productores del territorio”, afirma, invitando a vecinos y visitantes a acercarse a la comarca del Eo para disfrutar de una celebración que unirá cultura, gastronomía, música y tradición.

El alcalde de San Tirso de Abres, Clemente Martínez, asegura que la designación de los concejos del Eo como escenario principal del Día de Asturias supone un motivo de satisfacción para toda la comarca. “Estamos muy contentos de que nuestro municipio sea protagonista de una jornada tan importante”, explica.

Martínez destaca una programación diseñada para todos los públicos, con actividades de naturaleza, deporte, gastronomía y tradición. Entre ellas sobresalen los descensos en canoa, las rutas por la Vía Verde, la recreación de la tradicional malla del trigo o la elaboración de las características roscas de San Tirso.

Para el alcalde, la jornada servirá también para mostrar la identidad del municipio y su patrimonio cultural. “La recreación de la malla ayuda a recordar cómo era la vida en San Tirso hace cincuenta o sesenta años”, señala.

El regidor anima a los visitantes a acercarse al concejo y subraya que “hay actividades para niños, jóvenes y mayores durante todo el día”.

El alcalde de Castropol, Francisco J. Vinjoy, considera que la celebración del Día de Asturias en Castropol, Vegadeo y San Tirso de Abres supone un reconocimiento al trabajo y al atractivo de la comarca Oscos-Eo. “Nos llena de orgullo que este evento recaiga aquí y confiamos en que todas las actividades sean del agrado de quienes nos visiten”, señala.

Castropol centrará su programación en la ría, el patrimonio cultural y la gastronomía, con especial protagonismo para la ostra, el remo, las alfombras florales y la música en directo. Vinjoy destaca también las actividades previstas en Figueras y Castropol durante los días 7 y 8 de septiembre.

“Invitaría a todo el mundo a venir a la comarca porque seguro que encontrará alguna actividad que le guste mucho o muchísimo”, afirma el alcalde, convencido de que la programación permitirá mostrar lo mejor del territorio y reforzar la proyección turística del occidente asturiano.

Los tres alcaldes coinciden en destacar que esta celebración supone una oportunidad para proyectar la imagen del occidente asturiano, poner en valor su patrimonio y atraer visitantes a una comarca que durante estos días quiere reivindicarse como una de las grandes puertas de entrada a Asturias. Música, gastronomía, deporte, cultura y tradición serán los ingredientes de una programación que se extenderá durante todo el fin de semana y lunes en Vegadeo, San Tirso de Abres y Castropol.