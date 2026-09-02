Óscar Pérez convoca una concentración por Ceuta al margen de la FEMP: “No todo tiene que ser campo de batalla político”

Pérez explicó que el consistorio decidió impulsar la convocatoria “desligándose de cualquier otro llamamiento, incluido el de la FEMP”, con la intención de que fuese la administración más cercana a los ciudadanos la que lanzase el mensaje de solidaridad. “Defendemos la soberanía española de Ceuta, la convivencia democrática, la solidaridad entre territorios dentro de España y los derechos humanos”, señaló.

El alcalde considera que la situación que atraviesa Ceuta exige una respuesta común de las principales fuerzas políticas. “No todo tiene que ser conflicto permanente ni campo de batalla político”, afirmó, al tiempo que lamentó la falta de entendimiento entre las distintas sensibilidades políticas en torno a esta cuestión.

Durante la entrevista, Pérez defendió que la presión migratoria que soporta Ceuta no puede ser afrontada únicamente por la ciudad autónoma. A su juicio, el conjunto del país debería implicarse en la atención a las personas llegadas de forma irregular mientras se resuelve su situación administrativa. “Es inconcebible que una ciudad española tenga diez mil personas vagando por las calles y que las comunidades autónomas peninsulares estén totalmente a la defensiva”, manifestó.

El regidor valdesano sostiene que esas personas deben ser atendidas “en campos de refugiados donde estén controlados por las autoridades hasta que se les lleve a sus lugares de origen”, defendiendo al mismo tiempo el cumplimiento de la legislación vigente en materia de inmigración y los principios de respeto a los derechos humanos.

Preguntado por la posición mantenida por el PSOE a nivel nacional respecto a estas concentraciones, Pérez evitó la confrontación directa con su partido y aseguró que las cuestiones relacionadas con Ceuta, Melilla o Canarias deben abordarse desde una visión de Estado. En este sentido, reclamó “consenso de los grandes partidos” para afrontar los retos derivados de la inmigración y de las relaciones con Marruecos.

El alcalde considera además que España debe abandonar una política de “apaciguamiento” respecto al reino alauí y adoptar una posición más firme en defensa de sus intereses estratégicos. No obstante, insistió en que cualquier respuesta debe desarrollarse desde los valores democráticos y la legalidad.

Finalmente, Óscar Pérez hizo un llamamiento a la participación en la concentración convocada en Valdés. “Me gustaría que acudiésemos todos, independientemente de nuestra visión política, con un mensaje sólido de defensa del pueblo de Ceuta y escapando del partidismo permanente al que nos quiere llevar la política nacional”, concluyó.