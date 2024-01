Casa Severón más de 125 años en cuatro generaciones.

Por los micrófonos pasaron los gerentes Odón Suárez, Candita González y Severino Suárez. El primero de ellos repaso la historia de la que parte la empresa con ya cuatro generaciones desde aquel año 1989, cuando su abuelo, Severino Suárez, inicio un negocio de hotel-restaurante, comercio de comestibles y guarnicionería, además de una cuadrilla de diligencias.

Odón Suárez y Severino Suárez, explicando el origen de Casa Severón. | Onda Cero Luarca

“Porque yo era único hijo y tenía mucho cariño a la empresa y mi padre me inculcó todas estas cosas que hacemos ahora, claro, los tiempos fueron cambiando, la vida va cambiando, y si tú no mejoras al negocio te quedas frustrado y no puedes hacer nada. También tenemos la cosa de tener una gente muy dedicada al negocio, tenemos unos empleados que son muy buenos, fieles al negocio, es como una cosa familiar” apostillo Odón.

Candita González y Severino. El trabajo y mucha dedicación el éxito para aguantar 125 años. | Onda Cero Luarca

Por su parte, Candita, explico de donde viene el nombre de Severón, que responde al abuelo de Odón, “Severino, que era un hombre muy alto y fuerte y le llamaron, Severón, de ahí quedo Severón”. Dijo que el secreto de perdurar tanto tiempo es “el trabajo y mucha dedicación”, además de una plantilla involucrada con la empresa “es como si fueran todos uno“ así como el trato al cliente ”como si fuera a uno mismo”.

La nave de La Colorada, tiene más de 5.000 m² de exposición para la construcción, separado por secciones y con una flota de transportes propios formada por cuatro camiones, un furgón, dos carretillas y una pala.

Severino Suárez, dejo constancia que tienen que estar en la vanguardia para ofrecer los mejor a sus clientes. | Onda Cero Luarca

Severino, comento que con ellos incluidos son trece los trabajadores que atienden al público y dispensan todo el amplio y variado material que ponen a disposición de los clientes con las mejores firmas comerciales debido a la asistencia a diversas ferias, convenciones, fabricas.

“Tenemos que estar siempre a la vanguardia tanto de las técnicas de construcción como de los materiales que se utilizan. No se construía igual hace 20 o 30 años como hoy, ni por supuesto se utilizaban los mismos productos. Y lo mismo pasa en la herramienta, ahora se venden muchos más las máquinas a batería que las eléctricas. Y por supuesto tenemos que ser los primeros en informar a nuestros clientes de las últimas novedades”.

Le pidió al nuevo año seguir en la misma línea y con la confianza de los clientes “ porque sin ellos estos 125 años de trayectoria no hubiesen sido posibles. Que un año más sepan que esta es su casa”.

Luis M. González "Mane" gerente de Gesteco 2011 S.L. faltan profesionales en el sector de la construcción. | Onda Cero Luarca

También participo la persona que diseño y construyo la nave Luis Manuel González “Mané”, constructor, gerente de Gesteco 2011, S.L., que dijo que se trataba de modernizar las instalaciones que tenían en Las Aceñas, “tenían un proyecto muy ambicioso de hacer estas instalaciones aquí en el polígono de La Colorada, y efectivamente hace casi, pues yo creo que en torno a diez años o una cosa así, se hizo la instalación, ellos tenían un proyecto, tenían una idea, y nosotros, vamos yo personalmente los conocía me propusieron que yo llevase a cabo la dirección de obra de ese proyecto que tenían se adaptó a sus necesidades y se creó, que se resolvió con éxito”.

Dejo constancia de las pocas empresas que hay en el sector de la construcción y de la falta de profesionales, lo que está provocando la paralización y retraso de las obras en la comarca.

Luis J. Fernández, gerente de Hormigones de Valdés, S.A. "Horvalsa". | Onda Cero Luarca

Ligado al mundo de la construcción está la empresa Hormigones de Valdés, S.A. “Horvalsa”, cuyo gerente, Luis J. Fernández, comento irónicamente que podrían ser “biznietos” de Casa Severo, al llevar 35 años de vida, dedicados a la fabricación de todo tipo de hormigón, mortero, suelo cemento, que trasladan mediante una flota de vehículos modernos y fiables, con personal altamente cualificado, para garantizar que el hormigón llegue a la obra en un estado óptimo.

Dispone de dos centros de producción en Jarrio, Coaña y Las Dueñas, en Cudillero. Explico las distintas etapas con varias crisis por el medio y el boom del ladrillo incluido.

Sobre el estado actual de la construcción en la zona, dijo que “es una zona, que es como si fuera una burbuja dentro de Asturias. El Occidente, cuando había el boom de la construcción, tampoco era excesivamente, no se construía mucho. Ahora que hay menos tampoco estamos tan bajos, entonces, bueno, vamos con los tiempos, pero no en la de los dientes de sierra que tiene habitualmente la construcción”.

Javier Suárez, director de Reny Picot, Anleo. La facturación rondara los mil millones de euros. | Onda Cero Luarca

Otra de las empresas representativas del concejo de Navia es Reny Picot, su director, Javier Suárez, estuvo presente para dejar constancia del potencial de una empresa que partió en el año 1960 de la mano de Francisco Rodríguez, en un pequeño salón de baile de Anleo, y con unos 123 litros de leche, hoy en día mueve millones entre casi todos los continentes del mundo y que suponen una facturación de poco más de mil millones de euros.

“Pues fíjate aquí en Anleo estamos por los 850.000 litros y en México por el millón, diarios estoy hablando, después estamos con casi 300.000 de suero y 200.000 de nata recogiendo por todo el norte de España, toda la zona de México, también que son los dos más grandes”.

La elaboración comentó que es en leche, queso, mantequilla, que están especializados en postres, y sobre todo en Anleo en la alimentación infantil, para ir a farmacia. En la empresa naviega trabajan 637 trabajadores, a lo que se suman las 945 ganaderías que abastecen el complejo fabril.

En la actualidad están ampliando la fábrica de Anleo, con "dos grandes obras" una de ellas para grasas vegetales, “con ella queremos diversificar y entrar un poco en ese mundo que vemos que también está traccionando mucho, se lleva mucho esto del mundo vegetal, y demás no. Es una planta entera, nueva que estamos arrancando, ahora mismo de momento solo hacemos producto industrial o digamos como ingrediente para terceras industrias, pero entraremos también en breve en el mercado, estamos con la puesta a punto”.

La segunda actuación es la ampliación de la cadena alimentaria infantil “necesitamos aumentar la capacidad de mezclado de todo lo que son los ingredientes y de poner un sonido al tecnológico como digo ya más bien a nivel de farmacia, farmacológico”. Esperan poder arrancar con las pruebas en febrero.

Las inversiones rondan entre los 10 y 7 millones de euros respectivamente, y supondrá la ampliación de la plantilla cercana a unas 20 personas, que si marcha según lo previsto podrían llegar hasta las 40 contrataciones.

Termina comentando el problema demográfico y el poco interés por seguir la gente en el campo “es un caso de estudio”. Le pidió al año entrante, salud y seguir trabajando con ganas e ilusión que así salen las cosas.

Leticia Avello y José M. Gonzalez "Pison" SOFINAVIA este año concierto en Navia de OBK. | Onda Cero Luarca

La nota de color festivo la puso SOFINAVIA, la comisión de fiestas de Navia, representada en esta ocasión por Leticia Avello, vicepresidenta, y por José Manuel González “Pisón” tesorero. Satisfacción por la fiesta de fin de año que organizaron que se une a los diversos eventos que programan a lo largo del año para “dinamizar y animar Navia”, según puntualizo Avello.

Ya están empezando a preparar todos los eventos que promueven y que son la fiesta de la primavera, en Semana Santa, la de San Juan, que quieren potenciar, y la medieval “que ya se está haciendo una fiesta importante en la localidad” para finalizar con las fiestas de Navia.

Adelantan que tendrán para este año en las fiestas patronales la novedad por vez primera en Asturias de un grupo madrileño para la juventud, “La Líña Romba”, regresará La Edad de Oro, y como atracción principal el concierto de OBK. La sociedad está compuesta 1920 socios que pagan 25 € anuales y demandan más colaboradores por la causa.

Ana Fernández, alcaldesa de Navia, mucha responsabilidad y satisfacción muy grande el ser el concejo industrial de la comarca. | Onda Cero Luarca

Cerro el programa la alcaldesa de Navia, Ana Fernández, destacando la valía de Severón. “Una satisfacción muy grande porque es sin duda casa Severón una empresa referente, es una empresa identificable como empresa de Navia y desde luego además lleva el apellido que tanto nos gustan decir que es el apellido de empresa familiar. Una empresa que se ha consolidado como referente a lo largo de varias generaciones y que lo ha hecho sobre la base de ir adaptándose a las necesidades y a la demanda cambiante de la sociedad para llegar a encontrarnos hoy con la empresa referente”.

Navia es la capital industrial de la comarca y la regidora no dudo en asegurar que siente “mucha responsabilidad y una satisfacción muy grande” por todo lo que representan para el concejo en todos los sentidos.

Hizo una valoración positiva del año que termino en el que obtuvo la alcaldía de Navia, y espera que el futuro sea venturoso, pidiéndolo al 2024 el poder desarrollar los proyectos que llevaban en el programa y las peticiones que demandan los vecinos en el día a día.