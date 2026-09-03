Marcelino Marcos: “Asturias supera los 93 millones de euros de ayudas PAC y sigue apoyando a quienes apuestan por vivir y trabajar en el campo”

Uno de los datos más destacados avanzados por el consejero es que Asturias ha alcanzado un nuevo récord en ayudas de la Política Agraria Común. “Una vez más alcanzamos un récord de ayudas de la PAC en nuestra comunidad autónoma”, señaló, destacando que la campaña correspondiente a 2025 supera los 93 millones de euros, beneficiando a miles de agricultores y ganaderos asturianos.

Marcos explicó que durante los últimos días se autorizó un pago complementario de la ayuda básica a la renta que permitirá repartir cerca de medio millón de euros adicionales entre más de 7.500 beneficiarios. A ello se suman las ayudas de desarrollo rural, que crecieron un 11% en el último ejercicio hasta alcanzar los 28 millones de euros, así como el incremento del 40% en las ayudas a la producción ecológica.

El consejero defendió que las ayudas europeas continúan siendo fundamentales para garantizar la viabilidad de las explotaciones. “Cada euro que llega al territorio ayuda a mantener actividad, empleo y producción”, señaló durante la entrevista.

Sobre el futuro de la PAC a partir de 2027, Marcelino Marcos reconoció que existe preocupación por las negociaciones abiertas en Bruselas, aunque insistió en que Asturias defenderá un modelo que tenga en cuenta las particularidades de la cornisa cantábrica. “Lo importante es garantizar fondos suficientes y una normativa que beneficie al modelo diferenciador que tenemos en Asturias”, afirmó.

La entrevista también permitió abordar la aparición de nuevos focos de lengua azul en Asturias. Tras el caso detectado en Tineo, el consejero confirmó la aparición de un nuevo foco en Vegadeo, correspondiente al serotipo 8 de la enfermedad. Marcelino Marcos recordó que se trata de una patología transmitida por mosquitos y que no afecta a las personas ni a la cadena alimentaria, insistiendo en la importancia de la vacunación y de la comunicación inmediata a los servicios veterinarios ante cualquier sospecha. “Lo que venimos aconsejando es que se vacune, porque es la mejor herramienta para luchar frente a esta enfermedad”, explicó.

Respecto a la sequía, el consejero aseguró que el Principado está evaluando sus efectos en las distintas comarcas antes de decidir posibles medidas de apoyo. Marcos recordó que Asturias ya puso en marcha ayudas extraordinarias durante episodios anteriores y subrayó que cualquier actuación requiere disponer primero de una base jurídica adecuada y de una valoración precisa de los daños. “Estamos analizando la incidencia real de la sequía para después sentarnos con las organizaciones agrarias y valorar la situación”, indicó.

La conversación concluyó con una reflexión sobre el principal reto que afronta el campo asturiano: el relevo generacional. El titular de Medio Rural quiso lanzar un mensaje de confianza a los jóvenes que están pensando en incorporarse al sector. “En el medio rural se puede vivir y se puede trabajar”, afirmó, recordando las ayudas existentes para nuevas incorporaciones, modernización de explotaciones y emprendimiento rural. “Hay incertidumbres, pero también calidad de vida y oportunidades. Hay que trasladar un mensaje optimista a nuestros jóvenes”, concluyó.