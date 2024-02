Más de Uno Luarca 13/02/2024

A este coste, se le suman los correspondientes en materia de equipos informáticos y licencias, así como las iniciativas de promoción, que elevan el gasto total de la instalación a los 110.000€ anuales.

Los servicios estaban divididos en tres contratos diferenciados y ahora se aglutinan todos; Jardinería, conserjería, atención al público, limpieza y el servicio de visitas guiadas.

Ismael González, concejal de Turismo, señala que, con la unificación, pretenden seguir profundizando en la creación de un servicio integrado para una instalación tan singular y estratégica como el Bosque-Jardín, “que redundará en una mejora de la propia instalación, pero sobre todo en una mejor atención y experiencia al visitante”.

Por otro lado, informa que un total de 15 personas aspiran a la plaza de director del plan de sostenibilidad turística de Valdés, datado con 1,3 millones de euros. Que están en el periodo de reclamaciones de los admitidos y excluidos y que si todo marcha bien para marzo estaría formalizado el contratado.

Sobre la critica del PP al Plan de Turismo de actuar solamente en la Villa descuidando la zona rural, y de no poner en valor los productos locales como la faba, González, responde que tienen un Plan “solido” que engloba todas las partes del concejo, citando señalizaciones de rutas, la creación de una ruta cicloturista “que implicaría al medio rural”, así como los sistemas de aplicaciones informativas para el patrimonio y otros. Termina comentando que existe una partida para turismo gastronómico, en el que esta incluida la faba.

PP-Foz solicita una comisión de investigación sobre tumulto carnavales, el gobierno pide disculpas y estudiaran lo sucedido. | Cedida

El PP de Foz pide la creación, de forma inmediata, de una comisión de investigación y que se despejen responsabilidades ante el "caos y descontrol” que se produjo tras la entrega de premios del baile de Carnaval, por la acumulación de gente, por la desorganización a la hora de diseñar la entrada, salida, acceso a los baños y zona de fumadores donde confluían todos.

La concejal, Verónica Soto, dice que el Ayuntamiento “debería pedir disculpas” muestra su preocupación por este “grave hecho” cuando “la plataforma se hundió, pero los momentos más tensos, los vividos, el embudo creado por la acumulación de gente en la zona de entrada-salida” hasta que intervino la Guardia Civil.

Dijo que los asistentes no pudieron localizar las salidas de emergencia y algunas de ellas “desembocaban en praderas fangosas que confluían de nuevo en la zona donde se estaba realizando el embudo”.

Termina criticando “la improvisación” por parte del gobierno local al que corresponde la organización del Carnaval, cree que “hay que analizar desde dentro” porque “podría haber causado problemas importantes”. Afortunadamente, no pasó nada y hay que agradecer la paciencia de la gente y la actuación de la Guardia Civil”.

Por su parte, el comité organizador le pide al PP local que “no politice esta fiesta” a la vez que califica de “vergonzoso” no diferenciar lo que debe ser político de lo que no lo es, según responde la concejala de Cultura, Inés López Couto, ante las críticas.

Dijo que “lamenta la situación vivida” al finalizar la entrega de premios, "cuando se produjo un momento de estrés en las entradas. Rápidamente personal de la organización, entre ellos el concejal de Festas y el alcalde, ayudaron en las decisiones necesarias para despejar el acceso. Lamentamos este incidente. Pedimos disculpas a cualquiera que se haya sentido inseguro”.

Deja constancia que organizar un evento de esas características “tiene un trabajo muy profundo detrás”. Dispone de un plan de autoprotección, la organización de reuniones de seguridad con todos los cuerpos, Guardia Civil, bomberos, Protección Civil, Policía Local, redactores del plan de seguridad y la misma comisión formada por el Ayuntamiento y Noso Foz, además de contar con servicios privados como la seguridad y ambulancia con dos técnicos en puerta para cualquier problema.

Termina anunciando que “se estudiará lo ocurrido y se tomarán las medidas oportunas para que no vuelva a suceder”.

El resto de la info a modo de titulares:

El Ayto. de Valdés saca a licitación la gestión del Bosque-Jardín de la Fonte Baxa en 91.000 € anuales. La resonancia magnética fija del hospital da Mariña atendió a cerca de 1.500 pacientes en 7 meses. SOS Rural reclama la unidad de acción y presenta 13 líneas de actuación imprescindibles para sector agrario y ganadero. Ethel Vázquez, adelanta el inminente inicio de las obras del saneamiento de Foz en 11 millones. Alcaldesa Navia califica de dramáticos los daños del temporal en el espigón, sigue esperando respuesta de Calvo. Adamo pretende ser la solución en la zona rural del Occidente al apagón del cobre para mantener el teléfono fijo.

Ayto. Vegadeo presupuesta en 383.100 € la mejora del vial Folgueiras-La Coba, que necesita expropiar a cuatro propietarios. Consejera de Salud se reúne con alcaldes de la comarca para exponer la reordenación sanitaria. La Unidad móvil de Sangre mañana por la tarde en Puerto de Vega. La Escuela de Salud de Coaña abordará mañana los cuidados a quienes nos cuidan. PP-Foz reclama una comisión de investigación por el caos en el carnaval. Comisión organizadora del carnaval de Foz pide disculpas y analizará lo sucedido, lamenta la politización por el PP.

Un total de 15 personas aspiran a la plaza de director del plan turístico de Valdés. La Parroquia Rural de Barcia y Leiján (Valdés) aprueba el presupuesto en 251.500 €. El Principado da autorización para seguir la extensión de redes de gas propano en once concejos del Occidente. Industria da visto bueno para mejoras eléctricas en Oviñana por Viesgo con 82.300 €. Medio Rural abona 9 millones en ayudas de la PAC a 307 explotaciones agrícolas y ganaderas. Ayto. de Vegadeo aplica las nuevas tarifas de recogida de basura 39,56 €. La localidad de Boal celebrará esta tarde El Carnaval.

Luarca cierra mañana los carnavales con el entierro de la Sardina al son de El Compango. Asc. Cultural Navia Amiga expone una muestra sobre las dos repúblicas en El Liceo. La Mancomunidad de municipios de A Mariña organiza unas jornadas de formación en geoturismo. Todos los canales de TDT apagarán mañana la señal estándar para emitir únicamente en HD. La Vespa Velutina experimenta un retroceso del 3,18 € y el Principado duplica material combativo. Higiénico Papel teatro actuará el sábado en Tapia en ciclo cultura en rede.