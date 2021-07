PODCAST PARA "PADRES NOVATOS"

01x21: Alimentación complementaria

Ya habíamos hablado de la alimentación con leche materna o de fórmula. Pero entre los 4-6 meses los bebés empiezan a comer otras cosas. Hasta que cumpla un año pasará por un proceso de adaptación hacia texturas no líquidas. Si fuese necesario empezaríamos con los cereales (sin gluten hasta los 6 meses). La guía de los pediatras marca que las verduras serían el siguiente paso, aunque no tardaremos en tener “carta blanca”. Es un periodo para disfrutar y no agobiarse mucho.