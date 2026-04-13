Zaragoza celebrará sus Fiestas Goyescas del 24 al 26 de abril

La figura de Francisco de Goya será el epicentro de las celebraciones que se iniciarán el viernes 24 de abril. El fin de semana goyesco arrancará a las seis de la tarde con una visita guiada sobre el origen del genio y el photocall 'Los cuadros de Goya' en la Plaza del Pilar. Y a las nueve y media de la noche comenzará el primer pase del video mapping en la fachada del Consistorio. "Estamos encantados porque es un poco una seña de identidad de nuestras Fiestas Goyescas. Hemos aprovechado para renovarlo, es completamente diferente al de las primeras ediciones", ha señalado la consejera de Cultura, Sara Fernández.

Estas celebraciones tratan de acercar a la ciudadanía, un año más, la figura de Goya y su etapa zaragozana y concentra la mayor parte de las actividades, como la Estampa Goyesca o el Cuadromatón en la Plaza del Pilar y su entorno. "La estampa Goyesca, que estará en la zona de Delegación del Gobierno es una actividad de autoestampación que el año pasado tuvo mucho éxito", recuerda Sara Fernández, quien también destaca la novedad del Cuadromatón, que invita a vestirse de época e inmortalizar el momento. Para ello, habrá una zona de vestuario histórico a disposición de zaragozanos y visitantes.

Uno de los platos fuertes, según Sara Fernández, será la celebración de la décima Aguja Goyesca. "El sábado por la tarde, antes del videomapping, será el desfile de moda de la mano de El Corte Inglés y la Cámara de Comercio, tanto para estudiantes como para diseñadores afianzados", explica la consejera. También habrá visitas teatralizadas, conciertos y se levantará el tradicional campamento napoleónico de la mano de la Asociación Voluntarios de Aragón.