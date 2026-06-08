Vuelve a Huesca la Noche en Blanco de los Museos con la astronomía como argumento

El Ayuntamiento de Huesca ha presentado la segunda edición de la Noche en Blanco de los Museos, que tendrá lugar el próximo 26 de junio con apertura general de instalaciones de 20:00 a 00:00 horas. El acto de presentación ha contado con la presencia de la alcaldesa, Lorena Orduna, quien ha subrayado el rotundo éxito de la primera edición, celebrada el pasado año, tanto por la participación multitudinaria como por la colaboración institucional y entre museos que hace posible esta iniciativa.

La iniciativa surge del objetivo compartido de las entidades participantes de organizar conjuntamente una jornada de acceso a museos y salas culturales que propicie la difusión de sus fondos y actividades, y que constituya una jornada cultural de gran alcance para los ciudadanos de Huesca. En esta edición participan el Ayuntamiento de Huesca, el Museo de Huesca, el Museo Pedagógico de Aragón, el Museo Diocesano, la Fundación Ibercaja y el CDAN.

La programación de esta edición toma como hilo conductor la astronomía, aprovechando la coincidencia estacional con el eclipse de sol del próximo 12 de agosto. Varias de las sedes contarán con muestras específicas de obras y materiales relacionados con fenómenos astronómicos. El Museo de Huesca ofrecerá una explicación del uso histórico del torreón de su patio para la enseñanza de la física y la astronomía, cuando el edificio albergó el Instituto de Segunda Enseñanza, incluyendo la curiosidad de cómo se sincronizaban los relojes de la ciudad con el reloj de esa torre. El patio acogerá además actuaciones de jazz a cargo de la Dixieland Blues Band y del músico argentino Ariel Prat.

El Museo Diocesano abordará la iconografía astronómica en el arte religioso y exhibirá parte de una exposición de fotografías sobre asoleos y fenómenos de iluminación natural en monumentos y espacios arqueológicos. La otra mitad de esta exposición, obra del fotógrafo Iván Antolín, se podrá ver en la Fundación Ibercaja (Centro Cultural Palacio de Villahermosa), que compartirán sede de esta muestra durante el verano. El Museo Pedagógico de Aragón, que en esta edición expondrá en una sala del Museo Provincial al estar cerrado provisionalmente por las obras en la Oficina de Turismo, presentará material didáctico sobre astronomía: esferas armillares, globos terráqueos y un telurio, aparato que reproduce la estructura del sistema solar para explicar fenómenos como los eclipses.

El Ayuntamiento de Huesca abrirá de nuevo su planta baja, incluido el antiguo salón de plenos, y también el Colegio de Santiago, que servirá como acceso principal al recinto debido a las obras en la fachada principal del edificio consistorial. Se podrá contemplar un gran atlas de 1877, procedente del Círculo Oscense e incorporado recientemente al archivo municipal, que contiene interesante información astronómica.

El CDAN, dada su ubicación, abrirá en horario específico a partir de las 18:00 horas con la exposición en curso "Ellas ilustran la botánica", e incluirá piezas de su colección propia vinculadas a la temática de la jornada. La apertura contará, como el año pasado, con invitación a una copa de vino.

Como actividad cultural ligada a la Noche de los Museos, esa misma tarde, a las 21:15 horas, actuará en la Plaza de Navarra la agrupación de jóvenes artistas líricos del Teatro Real de Madrid, en un formato exterior con carroza-escenario móvil. El grupo de jóvenes cantantes y músicos ya actuó en Huesca el pasado febrero en la Catedral, dentro del Tour del Talento, cosechando un gran éxito. Fue precisamente entonces cuando la Fundación Amigos del Teatro Real expresó su intención de regresar a Huesca con el formato original de la actividad: el recital en exterior sobre un escenario itinerante. Hay que subrayar que estará abierto a todos los interesados y tendrá carácter gratuito.

La primera edición de la Noche en Blanco de los Museos reunió a cerca de 1.300 personas en visitas y actividades, superando todas las previsiones y mostrando las posibilidades de este acontecimiento de convertirse en una cita cultural de referencia en la ciudad.