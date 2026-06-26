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Vuelve a escuchar los programas especiales de Aragón en la Onda

La magia de la radio es poder compartirla con todos los oyentes y eso es lo que hacemos en cada programa exterior que realizamos. El contacto directo nos ha llevado esta temporada a la comarca de las Cinco Villas, a Teruel, a Fuentespalda y a conocer proyectos innovadores.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Programa Gente Viajera Aragón desde Luesia con motivo de Cinco Villas Nexa
Programa Gente Viajera Aragón desde Luesia con motivo de Cinco Villas Nexa | Fernando Sesma

Durante esta temporada 2025-2026 hemos tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares de Aragón para trasladar al oyente proyectos innovadores, pioneros y una amplísima oferta turística y cultural. En la comunidad aragonesa hay muchos rincones y temas que descubrir. Aquí os dejamos los podcasts de estos programas para que los viváis de nuevo con nosotros:

Gente Viajera Aragón – Aragón en la Onda Viajero

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