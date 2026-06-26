Vuelve a escuchar los programas especiales de Aragón en la Onda

Durante esta temporada 2025-2026 hemos tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares de Aragón para trasladar al oyente proyectos innovadores, pioneros y una amplísima oferta turística y cultural. En la comunidad aragonesa hay muchos rincones y temas que descubrir. Aquí os dejamos los podcasts de estos programas para que los viváis de nuevo con nosotros:
Gente Viajera Aragón – Aragón en la Onda Viajero
- Especial Huesca, Mejor Destino de Turismo de Aventura del Mundo desde Campo
- Especial digitalización turística en Cinco Villas desde Luesia
- Especial desde el Festival Barbitania en Barbastro
- Especial proyectos de cicloturismo en la Comunidad de Teruel
- Especial Bici Park Fuentespalda
- Especial Bodas de Isabel de Segura desde Teruel
- Especial desde FIMA
- Especial Encuentro Astroperiodismo en Teruel
- Especial desde FITUR - La Feria Internacional de Turismo