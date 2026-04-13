PP y VOX intensificarán los contactos para formar gobierno

Una posibilidad que cada vez parece más lejana, ya que ambas formaciones políticas están acercando posturas y destacan la buena sintonía de las reuniones. El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, está convencido de que van a llegar a un acuerdo con el Partido Popular y que podrán en marcha políticas que beneficien a los ciudadanos de Aragón.

Garriga reconoce que ambos partidos políticos se van a dejar en el camino alguna de sus reivindicaciones, pero que será el mejor acuerdo que puedan alcanzar para garantizar medidas de sentido común. La semana pasada los equipos negociadores se centraron en cuestiones como la seguridad, la inmigración, la vivienda o la fiscalidad.

Sobre las negociaciones entre PP y VOX para formar un Gobierno en Aragón, la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, asegura que se sigue avanzando, aunque no se ha fijado todavía un encuentro concreto para esta semana. Vaquero insiste en que la fecha límite es el 3 de mayo y que tienen hasta entonces para alcanzar un acuerdo sólido y consensuado entre ambas formaciones. Destaca que hay voluntad política para lograrlo.