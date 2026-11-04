PP y VOX acuerdan reducir el impacto de la ZBE

En el Ayuntamiento de Zaragoza, PP y VOX han alcanzado un acuerdo para modificar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones. Supondrá dejarla “inactiva” y permitirá a los ciudadanos circular libremente por ella, independientemente de si tienen o no etiqueta ambiental.

Sólo se activará – y se multará – cuando se superen determinados niveles de contaminación en al menos 5 de las 8 estaciones de medición del consistorio durante más de dos horas consecutivas.

Este cambio no se aplicará en todo el casco histórico. Unos siete u ocho tramos de calles comprendidas entre San Vicente de Paúl y Don Jaime seguirán como hasta ahora.

Aunque actualmente apenas se pone una multa al día, la cifra se reducirá prácticamente a cero según la portavoz de VOX, Eva Torres, gracias a la buena calidad del aire de Zaragoza. La consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha asegurado que este cambio de ordenanza es compatible con las ayudas al transporte y con el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

Plazos y presupuestos

La modificación de la ordenanza se aprobará en Gobierno para luego pasar a exposición pública, a periodo de votos particulares y comisión antes de ser ratificada en pleno.

Este acuerdo para dejar inoperativa la ZBE allana el camino de la negociación el presupuesto del próximo ejercicio entre PP y VOX, aunque Torres recuerda que quedan compromisos pendientes de cumplir de este año, como la reducción de la estructura municipal.