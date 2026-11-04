Ayuntamiento de Zaragoza

PP y VOX acuerdan reducir el impacto de la ZBE

Sólo serán multados los conductores que accedan en episodios de alta contaminación, cuando se superen unos niveles muy improbables de alcanzar en la ciudad.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Gaudes y Torres en la rueda de prensa
Gaudes y Torres en la rueda de prensa | Ayuntamiento de Zaragoza

En el Ayuntamiento de Zaragoza, PP y VOX han alcanzado un acuerdo para modificar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones. Supondrá dejarla “inactiva” y permitirá a los ciudadanos circular libremente por ella, independientemente de si tienen o no etiqueta ambiental.

Sólo se activará – y se multará – cuando se superen determinados niveles de contaminación en al menos 5 de las 8 estaciones de medición del consistorio durante más de dos horas consecutivas.

Este cambio no se aplicará en todo el casco histórico. Unos siete u ocho tramos de calles comprendidas entre San Vicente de Paúl y Don Jaime seguirán como hasta ahora.

Aunque actualmente apenas se pone una multa al día, la cifra se reducirá prácticamente a cero según la portavoz de VOX, Eva Torres, gracias a la buena calidad del aire de Zaragoza. La consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha asegurado que este cambio de ordenanza es compatible con las ayudas al transporte y con el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

Plazos y presupuestos

La modificación de la ordenanza se aprobará en Gobierno para luego pasar a exposición pública, a periodo de votos particulares y comisión antes de ser ratificada en pleno.

Este acuerdo para dejar inoperativa la ZBE allana el camino de la negociación el presupuesto del próximo ejercicio entre PP y VOX, aunque Torres recuerda que quedan compromisos pendientes de cumplir de este año, como la reducción de la estructura municipal.

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