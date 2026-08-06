La vega del Alfambra atraviesa un momento crítico

La vega del Alfambra, en la provincia de Teruel, atraviesa una situación crítica este verano. El río baja seco en localidades como Villalba Baja y los agricultores de la zona llevan semanas sin regar.

Según los datos publicados por la AEMET, los indicadores sitúan a este territorio como la zona más seca de España después de Asturias. No llueve desde el pasado mes de mayo, por lo que las reservas se han agotado y desde la Confederación Hidrográfica del Júcar han restringido los riegos.

El presidente de la comunidad de regantes del Alfambra, Carlos Abril, asegura que "la situación es catastrófica".

La balsa que la comunidad de regantes habilitó el año pasado ha aliviado algo la situación, pero en estos momentos es insuficiente. Por eso los agricultores continúan demandando la construcción del pantano de los Alcamines en Perales del Alfambra, incluido en el Pacto del Agua de 1992, con 16 hectómetros cúbicos de capacidad.