UAGA espera una campaña de fruta con 638.000 toneladas

Las previsiones para la campaña de fruta 2026 son favorables, aunque algo por debajo de lo esperado inicialmente. UAGA estima una recolección de 638.000 toneladas, similar al año pasado. Este año la campaña ha comenzado dos semanas antes de lo habitual debido a la meteorología cambiante de los últimos meses como temperaturas cálidas en febrero y marzo, abundantes precipitaciones y tormentas.

La superficie de cultivo es de 35.741,14 hectáreas, con un crecimiento global del 1,8% aunque con disparidades. Crece en todos los cultivos (albaricoque, cereza, melocotón, ciruelo, peral y manzano) incidiendo en el buen comportamiento del peral (+13,78%) aunque cae en nectarina, que se reduce en un 4,54%.

En volumen de producción, se espera un aumento en el melocotón (+2,10%), que sigue siendo el cultivo de referencia en nuestro territorio, mientras la mayoría de los cultivos se mantienen estables. Por el contrario, habrá una bajada significativa en cereza temprana (-4,30%), debido a las últimas tormentas y las olas de calor que han dañado los frutos en zonas como Calatayud. Las pérdidas en este cultivo superan los 18 millones de euros.

Sobre la contratación de mano de obra, no se esperan problemas significativos. La corta campaña de cereza hará que los trabajadores estén disponibles para la recolección de otros cultivos. Además, el secretario Provincial de UAGA en Huesca, Oscar Moret, espera que el proceso de regularización ayude en esa contratación, aunque exige soluciones para asegurar una vivienda digna para los temporeros.