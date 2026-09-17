El TSJA reclama la incorporación de veinte nuevos jueces

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Juan José Carbonero, critica el recorte de un 40% en las nuevas plazas que lanzó el Ministerio en Aragón, afectando a las secciones civiles de los tribunales de instancia de Zaragoza y de la Audiencia Provincial zaragoza.

Finalmente se concedieron únicamente 7 de las 11 previstas inicialmente. Carbonero lamenta que nuestra comunidad sea la única perjudicada y asegura que siguen esperando una explicación. Una reivindicación que ha marcado su discurso en la apertura del Año Judicial 2026-2027, que se ha iniciado con un acto institucional en Zaragoza.

Además de continuar con la demanda de estas plazas, Carbonero ha señalado como otros retos la consolidación del nuevo modelo de los tribunales de instancia para mantener los buenos resultados del sistema judicial de Aragón. También la reforma de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Palacio de los Luna en Zaragoza.