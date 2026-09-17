Año Judicial

El TSJA reclama la incorporación de veinte nuevos jueces

Aragón necesitaría 20 nuevas plazas judiciales para cubrir las necesidades actuales marcadas por una alta demanda.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El presidente del TSJA, Juan José Carbonero, recibe al presidente Azcón en el palacio de los Condes de Morata
El presidente del TSJA, Juan José Carbonero, recibe al presidente Azcón en el palacio de los Condes de Morata | DGA

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Juan José Carbonero, critica el recorte de un 40% en las nuevas plazas que lanzó el Ministerio en Aragón, afectando a las secciones civiles de los tribunales de instancia de Zaragoza y de la Audiencia Provincial zaragoza.

Finalmente se concedieron únicamente 7 de las 11 previstas inicialmente. Carbonero lamenta que nuestra comunidad sea la única perjudicada y asegura que siguen esperando una explicación. Una reivindicación que ha marcado su discurso en la apertura del Año Judicial 2026-2027, que se ha iniciado con un acto institucional en Zaragoza.

Además de continuar con la demanda de estas plazas, Carbonero ha señalado como otros retos la consolidación del nuevo modelo de los tribunales de instancia para mantener los buenos resultados del sistema judicial de Aragón. También la reforma de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Palacio de los Luna en Zaragoza.

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