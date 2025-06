Jueces y fiscales se concentran contra las reformas del Ministerio de Justicia

Jueces y fiscales se han concentrado frente a las sedes de los partidos judiciales de todas las provincias, en protesta de las reformas de la Fiscalía y el acceso a la carrera judicial que está impulsando el Gobierno de España. Los magistrados denuncian que el Ministerio de Justicia pretende ampliar las competencias del fiscal general del Estado en detrimento del resto de los fiscales, y delegar las investigaciones a la Fiscalía. Asimismo, se incluirían criterios subjetivos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, agravando la injerencia política en la Justicia.

Las asociaciones judiciales reclaman que el Ministerio ha desoído las objeciones al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Esas dos medidas, denuncian, no han sido demandadas socialmente y, sin embargo, sí han sido criticadas por el Consejo General del Poder Judicial. Si no se retiran ambas normativas, irán a la huelga.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Zaragoza y portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Eduardo López Causapé, ha leído un manifiesto a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, donde ha pedido la "masiva creación de plazas judiciales y fiscales a fin de mejorar la calidad y rapidez del servicio".

En el manifiesto también se critica la intención del ministerio de Félix Bolaños de "crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país. Pero, sobre todo, poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello".

Causapé también ha criticado la intención del ejecutivo central de debilitar el poder judicial. "No es muy grave para nosotros, esto no es una protesta corporativa. Es muy grave para los ciudadanos. A mí me afecta más que como magistrado, porque las reformas que va a haber, a mí personalmente puede que no me afecten tanto. Me afecta enormemente como ciudadano, creo que debo contribuir y creo que debemos hacerlo todos para evitar que perdamos garantías democráticas y defender la separación de poderes siempre".