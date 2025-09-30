Tres detenidos en Huesca por robar 150 metros de cableado de cobre

La Policía Nacional ha detenido a los autores de ocho robos de cableado de cobre en poblaciones cercanas a Huesca. Se trata de tres hombres, desplazados desde Barcelona, que fueron detenidos infraganti en Cuarte actuando a plena luz del día, vistiendo chalecos reflectantes y simulando estar realizando un trabajo autorizado.

En el interior de la furgoneta, los agentes localizaron 150 metros de cableado de telefonía que ya habían cortado, siendo entregado a la empresa propietaria. Durante la instrucción del atestado, los agentes realizaron gestiones, imputándoles la comisión de otros siete robos anteriores cometidos principalmente en cableado de telefonía tanto de polígonos, como de carreteras y poblaciones cercanas a la ciudad de Huesca.