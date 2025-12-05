Agenda de Actividades del 8 al 14 de diciembre

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 8 al 14 de diciembre de 2025:
Conferencias y presentaciones
- "I Puritani de Vincenzo Bellini". Martes, 9 de diciembre a las 19 h. Nueva sesión del ciclo Caja de Música a través de tres óperas que representan el siglo de los amores imposibles. La primera de esta trilogía el I Puritani de Vincenzo Bellini. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Conectados pero solos: el impacto de las pantallas en los niños y la juventud". Miércoles, 10 de diciembre a las 19 h. En esta conferencia hablaremos sobre la exposición a las pantallas de los niños y como afecta a la atención, memoria y las relaciones interpersonales. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Autoridad y límites, claves para una crianza consciente y afectiva". Jueves, 11 de diciembre, de 18 a 20 h. El pediatra Carlos González abordará uno de los temas más desafiantes y debatidos en la crianza de los hijos: cómo establecer un equilibrio saludable entre la autoridad y los límites. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Pensar estratégicamente en tiempos de incertidumbre: Más allá del DAFO". Miércoles, 10 de diciembre, de 10 a 13 h. Aprende sobre las claves de una buena estrategia y un buen equipo de dirección. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada. Carretera de Cogullada, 127. 50014, Zaragoza.
- "'minúscula' y 'FEOS: Viaje al centro de la belleza subcutánea'". Viernes, 12 de diciembre a las 18.30 h. “minúscula” presenta, en palabras de su prologuista, Andrea Aguirre, la poética vitalista del autor como “una declaración de principios, una filosofía de vida que apuesta por la ternura, el gozo, el asombro ante la belleza del mundo”. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Jornadas y talleres
- "Pyme busca emprendedor: relevo generacional como oportunidad de empleo". Miércoles, 10 de diciembre, de 12 a 14 h. Una jornada para mostrar los cambios generacionales en las empresas donde serás consciente de la transformación profesional que vivimos. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada. Carretera de Cogullada, 127. 50014, Zaragoza.
- "Smart City Hackathon. La perspectiva de la ciudad inteligente y sostenible. Retos y soluciones en movilidad urbana". Miércoles, 10 de diciembre de 9.30 a 18.30 h. Para poder identificar los problemas asociados a estos retos y poder idear soluciones innovadoras, ponentes expertos del sector, compartirán en el evento su conocimiento contextualizando y los desafíos a los que se enfrentan las ciudades. ETOPIA. Avenida Ciudad de Soria, 8. Acceso por Avenida Autonomía 7.50003,Zaragoza.
- "Innovation Day VIII. La visión del hoy y el mañana de las ciudades inteligentes y sostenibles". Jueves, 11 de diciembre de 9.45 a 14 h. Una jornada de exposición y debate sobre las Smart cities, reuniendo a expertos, profesionales y académicos que nos presentarán las nuevas tendencias y ejemplos del urbanismo y gestión municipal actual. ETOPIA. Avenida Ciudad de Soria, 8. Acceso por Avenida Autonomía 7.50003,Zaragoza.
- “[[LINK:EXTERNO|||https://www.fundacionibercaja.es/actividades/cursos-y-talleres/frances-club-de-conversacion-a-la-fran-aise-zaragoza-enero-marzo-2026|||Francés. Club de conversación `A la française´]]". Jueves, 11 de diciembre al 19 de febrero. Los jueves de 17 a 19 h. Si te apasiona el francés y buscas tener un club de aprendizaje y conversación ameno y divertido, en el que poder aprender y mejorar este idioma… este es tu curso. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018, Zaragoza.
- "Desayuno navideño: taller de collage". Sábado, 13 de diciembre, de 11 a 13 h. En este taller de collage creativo conocerás la técnica del collage mientras experimentas y dejas que tus ideas tomen forma, como si se tratara de un juego. ¡Te acompañaré y te guiaré en el proceso! Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza.
Exposiciones
- "Más Allá de la galaxia". Del 26 de septiembre al 25 de enero de 2026. Una gran variedad de piezas de coleccionismo compone el recorrido expositivo, todas ellas dispuestas a lo largo de la parte superior del Puente Zaha Hadid, un espacio idóneo para acoger esta muestra llegada de “otra galaxia”. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Desde el 28 de enero. Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Opel Love". Del 15 de octubre al 8 de marzo de 2026. La historia y la evolución de Opel se dan cita en esta exposición, donde además de corroborar y mostrar su fuerte relación con Figueruelas y, por ende, con Zaragoza, los visitantes van a poder conocer de cerca a la marca alemana. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Música para mirar. Por Lidia Roncal". La muestra tiene el propósito de transformar canciones en imágenes a través de los montajes gráficos realizados por la artista. Es decir, cada uno de sus diseños nace de una pieza musical en concreto, pero no como una ilustración de las mismas, sino para que el espectador puede sentirlas y formar parte de ellas. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h. Sábados, de 9 a 14 h.
- "Eduardo Chillida. Soñar el espacio". Del 14 de noviembre al 1 de febrero de 2026. La exposición es una oportunidad única para admirar, desde la capital aragonesa, el conjunto de las obras más importantes a lo largo de toda la trayectoria del artista vasco, uno de los escultores más relevantes del siglo XX. La Lonja. Pl. de Ntra. Sra. del Pilar, s/n 50001 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h. Domingos y festivos, de 10 a 14.30 h.
- "Exposición. Viaje a otras infancias". Del 5 al 31 de diciembre. Una selección de fotografías que te trasladan a sitios como Sudán, Myanmar o India a través de los ojos de niños y niñas. Una realidad que se clava a en nuestra retina gracias a la transparencia de sus miradas y sus sonrisas. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9 a 13 h.
- "101 Salón Internacional de Fotografía". Del 10 de diciembre al 11 de febrero de 2026. Fundación Ibercaja y la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza presentan la exposición de las fotografías premiadas y seleccionadas en el histórico Salón Internacional de Fotografía, que celebra ya su 101 edición, convirtiéndose en uno de los certámenes fotográficos más longevos y prestigiosos. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.