Encuentro internacional

Una treintena de funambulistas caminan por las nubes en la Hoya de Huesca

La quinta edición del encuentro internacional de funambulistas y equilibristas en la provincia de Huesca arranca este 25 de abril y se desarrollará hasta el 3 de mayo.

Redacción

Huesca |

Una treintena de funambulistas caminan por las nubes en la Hoya de Huesca
Una treintena de funambulistas caminan por las nubes en la Hoya de Huesca | Hoya Huesca

El Encuentro Internacional de Funambulistas y Equilibristas ‘Caminando por las Nubes’ celebrará su quinta edición del 25 de abril al 3 de mayo. Artistas nacionales e internacionales de más de once países asombrarán al público con actuaciones gratuitas y al aire libre en las localidades Huesca, Angüés y Siétamo.

Un evento que se fundamenta en tres ejes: la formación para profesionales y público en general, exhibición mediante espectáculos y la creación de residencias artísticas.

Caminando por las Nubes, una propuesta “única en este país y que apenas tiene referentes en Europa y el mundo”, buscará un año más “generar espacios de encuentro entre los profesionales y la ciudadanía”, señalaba Miguel Pollán, coordinador de la iniciativa. Unos días en los que la formación y la convivencia tejen redes entre el territorio y los propios artistas. Además de apoyar a una compañía en su creación, se podrá disfrutar de formación profesional con dos reconocidos artistas y varios espectáculos de manera gratuita.

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