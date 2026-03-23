Los transportistas piden medidas de seguridad efectivas en las zonas de estacionamiento

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En la madrugada del sábado 20 de marzo al domingo fallecía un camionero en Alfajarín atropellado por otro transportista que le estaba robando el combustible. Según datos que facilitó la Guardia Civil, la víctima estaba durmiendo en la cabina de su camión junto con su mujer cuando se percató que le estaban robando el gasoil de su camión. Salió del vehículo y tras un forcejeo con el sospechoso, este subió a su vehículo con el que huyó y atropelló a la víctima. La Guardia Civil lo detuvo a unos 45 kilómetros. Precisamente la seguridad en estas áreas es uno de los asuntos que los transportistas llevan años pidiendo que se mejore.

El presidente de Tradime, José Antonio Moliner, asegura que desde diversas asociaciones de transportistas se lleva tiempo más seguridad no sólo en la carretera sino también en las áreas de descanso, que se habiliten zonas seguras y adecuadas. Moliner explica que, en los últimos cinco años, más de la mitad de los transportistas han sufrido un robo o un acto de violencia. Si estas agresiones se transforman en cifras, en España, suponen 900 millones de euros en pérdidas, 8.000 millones si la cifra se eleva a Europa.

Desde el sector se está trabajando con el Ministerio del Interior para poner soluciones. José Antonio Moliner apunta algunas de las medidas que podrían ayudar a que aumente la seguridad:

Vigilar las compañías de seguros ya que han incrementado “las primas de seguro de robo de mercancías con cláusulas abusivas que tienen que ver con la violencia contra personas”, asegura Moliner.

ya que han incrementado “las primas de seguro de robo de mercancías con cláusulas abusivas que tienen que ver con la violencia contra personas”, asegura Moliner. Revisiones de los párquines seguros , “sería importante que pasaran una especie de ITV, unas revisiones cada cierto tiempo para comprobar que siguen igual de operativos que cuando se inauguraron”, explica el presidente de Tradime, quien añade que “en muchos los sistemas de seguridad son inexistentes o han quedado obsoletos”.

, “sería importante que pasaran una especie de ITV, unas revisiones cada cierto tiempo para comprobar que siguen igual de operativos que cuando se inauguraron”, explica el presidente de Tradime, quien añade que “en muchos los sistemas de seguridad son inexistentes o han quedado obsoletos”. Vigilancia en las áreas de descanso por la noche, más presencia de la Guardia Civil y la Policía.

Aparcamientos seguros y subida de combustible

Recientemente hemos conocido que el Gobierno de Aragón ha aprobado el pliego para crear un aparcamiento seguro en Plaza (Plataforma Logística de Zaragoza). Tendría una superficie de 32.500 metros cuadrados. Una zona que el presidente de Tradime valora “de positiva pero escasa” ya que se contempla que podrían estacionar en torno a 150 camiones y “sólo en Tradime Aragón tenemos 2.200 vehículos. El tráfico de vehículos pesados por Zaragoza es muy superior”.

Respecto a la subida de los combustibles, José Anotnio Moliner asegura que antes “llenar un depósito costaba en torno a los 1.200-1300 euros, ahora son entre 2.200-2.300 euros”, por lo que es de prever que aumenten los robos de combustible, “es muy apetitoso para quien quiere robarlo, le sale a cuenta, sobre todo, si no tiene ningún castigo y no tiene ningún método de que su obra vaya a ser castigada”, asegura Moliner.