Todo preparado para la V Carrera Ponle Freno en Zaragoza

Todo está preparado y el tiempo parece que acompañará el domingo para disfrutar de una jornada de deporte y sensibilización vial. El director del Centro de Estudios y Opinión de Ponle Freno-Axa, Iñaki Lerga, ha agradecido la acogida que ha tenido la carrera en las cuatro ediciones anteriores y ha destacado que el recorrido ha mejorado. "Empezar y acabar en el Pilar siempre es muy especial. Este año no vamos tanto por el río como el año pasado, sino que también entramos en las calles principales de la Ciudad".

Un año más se disputarán carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros y la carrera infantil. La inscripción tiene un precio de 10 euros para las de 5 y 10 kilómetros, mientras para los pequeños es gratuita. . "Es la única carrera que el 100% de la recaudación se destina íntegramente a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico", subraya Lerga.

"Cuando corres esta carrera te encuentras con personas que al entrar en la meta se emocionan recordando a familiares que ya no están por culpa de los accidentes de tráfico". Como novedad, este año se ha lanzado el Manifiesto Peatón 2030 para que las ciudades refuercen la seguridad vial, especialmente pensando en los peatones como colectivo más vulnerable. "Queremos lograr el objetivo de la DGT de reducir al 50% los fallecidos y heridos graves en 2030 y creemos que todavía estamos a tiempo de lograrlo", ha dicho el responsable de la carrera.