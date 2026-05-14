Nueve días para celebrar el Día Internacional del Juego en Huesca

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Las Ludotecas Municipales proponen, un año más, el reto “9 días de juego”, una actividad enmarcada dentro de la celebración del Día Internacional del Juego. La iniciativa, que se desarrollará del 20 al 28 de mayo, plantea un reto diario con el objetivo de introducir diferentes propuestas lúdicas en la vida cotidiana de niños y adultos. Con esta actividad se busca animar al conocimiento de esta celebración, reflexionar sobre la importancia del juego en la vida infantil y adulta, involucrar al mundo adulto en el juego y entrenar el hábito de jugar.

Desde las Ludotecas Municipales se recuerda que jugar no significa solo jugar a juegos, sino que es también una actitud y una manera de abordar la vida de forma más positiva, vital y feliz. Por ello, la propuesta anima a crear el hábito de jugar todos los días y a mantener una actitud lúdica más allá de esta celebración.

El reto comenzará el 20 de mayo con “Busca un tesoro”, una propuesta que invita a elegir algo que cada persona considere un tesoro y, si lo desea, compartirlo. A este primer reto le seguirán “Piensa en un amigo/a”, “Haz una trampa”, “Recuerda algún juego de pequeño/a”, “Aprende un juego nuevo”, “Blanco o negro”, “Cambia tu avatar en redes” y “Un abrazo es un juego”. El último reto tendrá lugar el 28 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional del Juego. Ese día, las Ludotecas Municipales animan a recordar que la actitud lúdica es una manera de abordar la vida de forma más positiva, vital y feliz, y a convertir este reto de nueve días en un reto de 365 días al año.