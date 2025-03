The Wave ya acumula más de 10.000 asistentes

Zaragoza está ultimando los preparativos para la segunda edición del congreso tecnológico The Wave. La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha visitado el Palacio de Congresos de Zaragoza para hacer un recorrido por el montaje del evento de entrada gratuita.

Vaquero ha incidido en la importancia del sector tecnológico en nuestra región, por las inversiones multimillonarias anunciadas por el Ejecutivo, así como en la democratización de las nuevas tecnologías: "El Gobierno de Aragón está haciendo un esfuerzo para que la tecnología llegue a todos y cada uno de los aragoneses. No solamente a pymes, empresas y pequeños autónomos, sino que llegue a todas las personas. Creemos firmemente que la tecnología puede mejorar la vida y llegar a todos y cada uno de los servicios públicos".

Entre los más de cien ponentes que participarán en The Wave, destacan representantes de Amazon Web Services, Microsoft, Inetum, Google, TikTok o Zero Error, que compartirán las últimas innovaciones en IA generativa y tecnología cloud. The Wave tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de marzo, y ya ha triplicado los inscritos respecto al año pasado, con más de 10.000 asistentes. La solicitud de acreditación se puede rellenar en este enlace.