MOVILIDAD

Technopark Alcañiz probará la carga eléctrica de vehículos

El centro tecnológico CIRCE desarrollará en TechnoPark Motorland una infraestructura para ensayar nuevas tecnologías de movilidad eléctrica. El proyecto supera los tres millones de euros y prevé instalar los equipos definitivos en 2028.

Redacción

Teruel |

Technopark Alcañiz acogerá un centro de pruebas eléctricas
Technopark Alcañiz acogerá un centro de pruebas eléctricas | CIRCE

El centro tecnológico CIRCE creará en TechnoPark Motorland, en Alcañiz, una infraestructura que permitirá a fabricantes, proveedores tecnológicos y empresas energéticas probar y demostrar soluciones de movilidad eléctrica.

La instalación reunirá cargadores bidireccionales, un supercargador de 500 kilovatios, almacenamiento energético y un sistema de recarga inalámbrica para investigar su funcionamiento conjunto y su integración con la red eléctrica.

El proyecto cuenta con un presupuesto superior a tres millones de euros y está cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa del Fondo de Transición Justa de Aragón 2021-2027.

CIRCE desarrollará y validará primero los prototipos en sus laboratorios y, posteriormente, fabricará los equipos definitivos para implantarlos en TechnoPark Motorland a lo largo de 2028.

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