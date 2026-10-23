Technopark Alcañiz probará la carga eléctrica de vehículos

El centro tecnológico CIRCE creará en TechnoPark Motorland, en Alcañiz, una infraestructura que permitirá a fabricantes, proveedores tecnológicos y empresas energéticas probar y demostrar soluciones de movilidad eléctrica.

La instalación reunirá cargadores bidireccionales, un supercargador de 500 kilovatios, almacenamiento energético y un sistema de recarga inalámbrica para investigar su funcionamiento conjunto y su integración con la red eléctrica.

El proyecto cuenta con un presupuesto superior a tres millones de euros y está cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa del Fondo de Transición Justa de Aragón 2021-2027.

CIRCE desarrollará y validará primero los prototipos en sus laboratorios y, posteriormente, fabricará los equipos definitivos para implantarlos en TechnoPark Motorland a lo largo de 2028.