AUTOMOCIÓN

Teruel duplica las ventas de coches eléctricos en el último año

Unos datos que se han puesto sobre la mesa durante la presentación del Salón del Vehículo Nuevo y Oportunidades en Seminuevo que se celebra este fin de semana.

Redacción

Teruel |

FERIA SOBRE RUEDAS
Presentación del Salón del Vehículo | Ayuntamiento de Teruel

En Teruel se han duplicado las ventas de coches eléctricos durante el último año. Unos datos que se han puesto sobre la mesa durante la presentación del Salón del Vehículo Nuevo y Oportunidades en Seminuevo que se celebra este fin de semana.

La feria cumple ya dieciocho ediciones con la participación de ocho concesionarios que exhibirán más de doscientos vehículos de 25 marcas diferentes. El representante de RM Automoción, Antonio Rodríguez, ha destacado que "las ventas de coches eléctricos han crecido este año, llegando a duplicarse en Teruel".

El objetivo de la feria es superar esta cifra, al igual que el 30% de operaciones de venta de vehículos que se cerraron en la pasada edición. El precio de la entrada se mantiene en 1 euro y entre todos los asistentes se sorteará un premio de 1.000 euros para gastar en los expositores.

