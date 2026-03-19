Sanidad se podría reunir con los sindicatos médicos aragoneses para analizar sus reivindicaciones

LEER MÁS Los médicos retoman sus movilizaciones para exigir mejoras laborales

Ante las reivindicaciones de los profesionales médicos sobre las condiciones establecidas en el Estatuto Marco como jornadas de hasta 45 horas semanales con guardias obligatorias y sin descansos garantizados, se suman a la queja de los profesionales sobre que tienen condiciones laborales y retributivas no equiparables a otras comunidades autónomas. El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero asegura que desde que entraron en el gobierno, “hemos desbloqueado la carrera profesional que estaba bloqueada desde el año 2019, lo que suponía un recorte importante en las nóminas, y llevamos pagados 140 millones. Además, hemos establecido el 100% de las 35 horas semanales, tutelamos el que las agendas de nuestros profesionales no superaran la atención de 35 pacientes en medicina general y las 28 en la pediatría. También hemos hablado con ellos de esa mejora de la hora de guardia”.

El consejero de Sanidad ha recordado que el Gobierno está en funciones, por lo que no se pueden comprometer a determinadas medidas, sobre todo de hacienda pública, aún así ha asegurado que están abiertos a reuniones para escuchar a los representantes de los sindicatos médicos. “El Departamento de Sanidad sabe lo que hay que hacer con esas reivindicaciones y sabe cómo hacerlo, pero a día de hoy no nos podemos comprometer en ningún punto concreto”, ha asegurado José Luis Bancalero quien ha añadido que el problema de fondo es el Estatuto Marco. Respecto a la petición de dedicar el 25% del presupuesto a Atención Primaria, el titular de sanidad ha asegurado que se dedica más de ese porcentaje ya que se incluye el mantenimiento de los centros de salud y la actualización tecnológica, entre otros apartados.

La huelga de los profesionales sanitarios alcanza su décimo quinto día y en dos días ya se han tenido que cancelar 260 intervenciones y cientos de consultas han sido aplazadas. Unas cifras que se asemejan a las que dejaron los paros del mes de febrero. El consejero de Sanidad en funciones del Gobierno de Aragón ha asegurado que se ha dejado huecos en las agendas de los médicos para poder reprogramar las consultas, las pruebas y las cirugías aplazadas, siempre siguiendo un “criterio clínico”. Criterios que pasan porque no se produzcan demoras en las cirugías de pacientes oncológicos, en las pruebas necesarias para atender determinadas patologías que son indemorables, teniendo en cuenta que “la prioridad clínica siempre va a prevalecer”.

El responsable del Departamento de Sanidad ha pedido disculpas a los pacientes por los inconvenientes que están sufriendo a causa de estos paros, pero Bancalero ha reconocido que “se trata de una reivindicación justa de nuestros profesionales”, que es reflejo “de cómo está el sistema sanitario, pero la enfermedad la tenemos en el Ministerio de Sanidad que hace caso omiso a una reivindicación que es justa de nuestros profesionales” y que está provocando lo que Bancalero ha calificado como “la peor crisis sanitaria que se haya podido vivir”.

Plazas de sanitarios

Otro de los asuntos que preocupan es la cobertura de plazas en hospitales fuera de Zaragoza capital, tras cubrir 44 de las 46 plazas propuestas en una primera fase, desde el departamento de Sanidad que estén cubiertas al 100% después de Semana Santa con la incorporación de los facultativos. Se espera que la segunda fase, para la que se han convocado 139 plazas esté cubierta a principios de verano y una tercera, dedicada a medicina familiar y comunitaria y las urgencias hospitalarias, se complete durante o justo después del verano.

Por otro lado, José Luis Bancalero no aclara si repetirá como consejero de Sanidad en el próximo gobierno de Jorge Azcón en el caso de que produzca la investidura. “Si el partido me lo pide, por supuesto”, asegura el actual consejero. “A mí me dieron esta oportunidad y soy partidario de que se den oportunidades a las personas. Si consideran que hay que dar la oportunidad a otra persona, yo estaré enormemente agradecido que me la hayan dado. Creo que me puedo ir con la cabeza bien alta por todo lo que se ha trabajado en la sanidad y por todo lo que ha mejorado, pero por supuesto, si quieren contar conmigo ahí estaré”.