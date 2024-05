Rubió responde a Orduna que tendrá que acostumbrarse a que Vox está en la oposición

Siguen las tiranteces entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Huesca. La alcaldesa, Lorena Orduna, en una entrevista en El Periódico de Aragón, ha reconocido que tiene "una relación complicada con la formación de ultraderecha" y que Vox es "un segundo partido en la oposición en el Ayuntamiento de Huesca". Declaraciones que no han tardado en recibir respuesta del portavoz de la formación de ultraderecha, José Luis Rubió que no entiende que a la alcaldesa se sorprenda la postura de Vox y le recuerda a Orduna que ellos no forma parte del gobierno municipal. Asegura Rubió que ellos van a seguir diciendo las cosas claras y que el PP va a tener que acostumbrarse a esta situación. Añade que el PP debe ponerse las pilas si no quiere que quede en evidencia su poca capacidad de solvencia para sacar adelante la ciudad.

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca ha dado a conocer una batería de medidas que presentará en una única moción en el próximo pleno municipal. Se trata de medidas relativas a las licencias de actividad, a la seguridad de edificios y a la conservación y mantenimiento de vías urbanas.

En lo que se refiere a las nuevas licencias de actividad Vox reclama la puesta en marcha de un convenio de colaboración con los colegios profesionales para la realización de un informe de idoneidad documental. Por otro lado, respecto a las licencias ya existentes, Vox apuesta por la puesta en marcha con carácter inmediato de una base de datos permanentemente actualizada de las licencias de actividad de la ciudad. De igual modo, Vox ve necesaria la redacción y puesta en marcha de la ordenanza de inspección técnica de actividades y la colocación de placas informativas identificativas en todos los establecimientos con licencia de actividad.

De igual modo, respecto a la seguridad de edificios, Vox apuesta por la puesta en marcha de una base de datos actualizada de las inspecciones técnicas de edificios, la puesta el día de las ITE en los edificios de la ciudad con la puesta en marcha del régimen sancionador previsto en la ordenanza y la realización subsidiaria de esas inspecciones técnicas de edificios por parte de los colegios profesionales. Finalmente,, Vox apuesta por implantar un servicio de conservación integral de las vías de la ciudad así como de los parques y jardines. Apuesta también por la creación de una brigada de mantenimiento urgente.