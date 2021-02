Se retoma la vacunación en los grandes hospitales

De momento, todos los profesionales aragoneses de Atención Primaria han recibido la primera dosis, y 1.000 de ellos, también la segunda. La responsable del sindicato CESM, Mercedes Ortín, confía en que lleguen más dosis para mantener el alto ritmo que se ha alcanzado en hospitales como el Miguel Servet, donde se han rozado las 700 vacunas diarias sobre una plantilla de 8.000 empleados.

AstraZeneca

Sobre el proceso de vacunación, los viales del laboratorio AstraZeneca llegarán previsiblemente a España, a finales de esta semana o principios de la que viene. Entonces el Ministerio de Sanidad distribuirá las dosis a las Comunidades Autónomas. Todo apunta a que no se administrará a las personas mayores de 80 años porque no está demostrada su eficacia en ese grupo de edad, ya que no se probó en los ensayos.

El vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga Llop, señala que podría ser una decisión temporal hasta que los datos demuestren que sí que protege a los más mayores.