El PSOE Huesca denuncia la falta de mantenimiento urbano de la ciudad

LEER MÁS Cerca de 500.000 euros para el Plan de Asfaltado en Huesca

El PSOE en el Ayuntamiento de Huesca presentara una moción en el próximo pleno para que se dote económicamente tanto un plan de asfaltado extraordinario como una actuación integral de mantenimiento en los barrios de la ciudad. Los socialistas recuerdan que en estos días se van a conocer los remanentes del presupuesto de este año, que otra vez van a superar los 10 millones de euros; por ello nuestra propuesta es que de esa cantidad se destine 1.500.000,00 € en este ejercicio 2026 para realizar esas labores de mantenimiento que son tan necesarias.

Lejos de tratarse de incidencias aisladas, son cada vez más frecuentes las quejas vecinales por aceras en mal estado, baldosas sueltas, alumbrado deficiente, mobiliario urbano deteriorado o el abandono de parques y zonas verdes. Problemas cotidianos que afectan directamente a la seguridad, a la accesibilidad y a la calidad de vida de la ciudadanía

El concejal Roberto Cacho, destaca que esta situación “no es fruto de la casualidad, sino de una evidente dejación de funciones por parte del actual equipo de gobierno, que ha relegado el mantenimiento urbano a un segundo plano. La falta de actuaciones preventivas y de respuesta ágil está provocando que pequeñas incidencias se conviertan en problemas estructurales, con un mayor coste económico y social”.

En su propuesta, el PSOE reclama que con los remanentes de 2026, se destinen 500.000 euros para actuar durante este año en el barrio más deteriorado y en las necesidades que se detecten. Reivindican asimismo realizar en este año 2026 un Plan de Asfaltado y pintura dotado con 1.000.000 € para paliar las deficiencias ocasionadas por la falta de ejecución en años anteriores. Es una propuesta clara y fácil de llevar a cabo, muy necesaria y para la que hay dinero suficiente, solo hace voluntad política y trabajo diario. El concejal Cacho recuerda que fue una propuesta de este grupo para los presupuestos de 2026 y que fue rechazada por el equipo de gobierno. El paso del tiempo sin actuar pone de manifiesto que el deterioro en la ciudad cada vez es mayor.