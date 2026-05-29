Política

Primera sesión de control al Gobierno de la legislatura en las Cortes

La actualidad política pasa por las Cortes, donde ha tenido lugar la primera sesión del control al Gobierno de esta legislatura, donde se han visto las caras la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, y el presidente del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El presidente Azcón durante su intervención en la sesión de control al Gobierno
El presidente Azcón durante su intervención en la sesión de control al Gobierno | Cortes Aragón

Alegría ha recordado que acaba de tomar posesión el tercer gobierno liderado por el Partido Popular en tan solo tres años. Además, ha acusado al Gobierno de empeorar los servicios públicos con el incremento de las listas de espera sanitarias y la concertación de plazas en Bachillerato o Formación Profesional. Azcón ha recordado que la huelga de médicos contra el Estatuto Marco del Ministerio está provocando cancelaciones y aplazamientos de intervenciones quirúrgicas. Además, ha repasado los casos de corrupción que acechan a los socialistas.

En la sesión de control, el diputado de CHA, Jorge Pueyo, ha pedido información sobre las medidas del Gobierno de Aragón tras el descenso del Real Zaragoza. Pueyo considera que las ayudas del plan de rescate de equipos de élite deben estar condicionadas a factores como el arraigo de sus directivos en Aragón. Azcón ha acusado a Pueyo de olvidarse del Bada Balonmano o de la SD Huesca, que también han bajado de categoría.

En el pleno, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha pedido ayudas para el equipo de fútbol de la capital turolense, que también como la SD Huesca y Real Zaragoza, milita en Primera Federación. Guitarte cree que el gobierno de Azcón va a ser centralista y reprocha que la despoblación no esté en pacto con VOX. Azcón, que recuerda que el Teruel no ha bajado de categoría, desmiente las afirmaciones de Guitarte acerca del modelo de su gobierno.

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