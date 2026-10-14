Los precios han crecido un 4,4% en el último año en Aragón

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En los último doce meses, la inflación de la Comunidad Autónoma se ha disparado un 10% en transporte, y más del 9% en electricidad, gas y otros combustibles. En septiembre, la bonificación del precio de la gasolina era de 5 céntimos por litro y de 20 céntimos para el gasóleo.

En cambio, este mes los precios de los combustibles podrían moderarse, ya que el Gobierno de España ha fijado una rebaja en el Impuesto sobre Hidrocarburos de 20 céntimos. Ese incremento en el coste de los combustibles repercute en otros productos y servicios. Los aragoneses dan fe de que cada vez es más caro desplazarse.

Los precios de la alimentación han crecido un 2,4% en el último año. Destacan incrementos del 12% en el coste de los huevos, cerca del 9% en el ternasco y más del 6% en la ternera y el pescado fresco.

Precio de los huevos

En el caso de Aragón, el precio de los huevos ha aumentado un 12,8% en el último año, un producto que tiene un gran protagonismo en nuestra comunidad autónoma. Aragón lidera la producción de huevos y supera la media nacional de consumo en un 8%, según datos de INOVO.

Entre los motivos de este incremento de precio, destacan la subida de los costes como la energía, que afectan especialmente al sector al tener que mantener unas condiciones muy específicas en las granjas para garantizar la producción. El gerente de la Asociación Avícola Aragonesa, José Ignacio Domingo, asegura que la subida del precio no afectará a la demanda ni al crecimiento de la producción en nuestra comunidad, aunque espera que el incremento se solvente en el corto-medio plazo.