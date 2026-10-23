La precampaña, tema central de la sesión de control al Gobierno

LEER MÁS Azcón también duda del proceso de voto por correo

Alegría también ha acusado al presidente, Jorge Azcón, de hacer política a través de la confrontación con el Gobierno de España. En cambio, Azcón la ha acusado de hacer seguidismo al líder de los socialistas, Pedro Sánchez. Como era de esperar ambos han discrepado de valorar la actitud del presidente del Ejecutivo Central quien mostró su cariño a su esposa, investigada por la Justicia, en un acto de precampaña.

En esta precampaña, el presidente Azcón puso en duda el sistema del voto por correo al señalar que pedirá a sus hijos que vengan a Zaragoza a ejercer este derecho de forma presencial. El portavoz de Chunta, Jorge Pueyo, ha remitido estas declaraciones a la Junta Electoral Central. Hoy en el pleno, le ha preguntado a Azcón que si se arrepiente de esas palabras y el presidente le ha lanzado un reto. Pedirá perdón si hay una condenada de la Junta Electoral. En caso contrario, deberá pedir disculpas en portavoz de Chunta.

Plazsa vacantes

El portavoz de Aragón- Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha reclamado que se cubran todas las plazas vacantes de la administración autonómica. En especial, puestos vinculados en la educación y la sanidad en el medio rural, ya que afecta a la calidad de los ciudadanos. Además, denuncia que se están externalizando muchos servicios. Azcón señala que Teruel es la provincia con menos plazas vacantes con un 7% y están incentivando a los médicos que desarrollen su labor en los hospitales y centros de salud fuera de Zaragoza.