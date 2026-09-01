Orduna resalta el impacto para las conexiones de Huesca que tendrá el tramo Sagunto-Teruel

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha participado este martes en Madrid en el acto de registro de las alegaciones al estudio informativo del tramo ferroviario Teruel-Sagunto, presentadas por el Gobierno de Aragón junto a los ayuntamientos de las tres capitales de provincia. Orduna ha acompañado en el acto al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y a las alcaldesas de Zaragoza, Natalia Chueca, y de Teruel, Emma Buj.

Las alegaciones, presentadas ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, exigen que el proyecto contemple una doble vía electrificada y de altas prestaciones en el tramo Teruel-Sagunto, en lugar de la vía única convencional planteada en la propuesta ministerial sometida a información pública. El Gobierno de Aragón considera que esta infraestructura es clave para el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, el eje ferroviario que conecta la cornisa cantábrica con el arco mediterráneo y que el Ejecutivo autonómico defiende como “la columna vertebral del Noreste de la Península Ibérica”.

“Huesca no puede quedar al margen de una reivindicación que afecta al conjunto de Aragón”, ha señalado la alcaldesa tras el acto. “El Corredor Cantábrico-Mediterráneo es un único sistema ferroviario, y lo que se decida en el tramo Teruel-Sagunto condiciona la calidad de toda la red que utilizamos también desde Huesca. Por eso era importante que las tres capitales aragonesas compareciéramos juntas y con una sola voz ante el Ministerio”, ha añadido Orduna.

Desde el Ayuntamiento de Huesca se subraya que la presencia de la alcaldesa es una muestra de la unidad institucional aragonesa, ya que las tres capitales de provincia trasladan una posición común ante el Gobierno de España, evitando que la reivindicación se perciba de forma fragmentada según el tramo concreto que atraviese cada término municipal.

Insisten además en la visión del corredor como sistema único. La capacidad y competitividad de todo el eje Cantábrico-Mediterráneo, incluida la conexión de Huesca con Zaragoza y con el resto de la red, depende de que cada uno de sus tramos se ejecute con altas prestaciones.

Lo consideran un precedente para la Travesía Central del Pirineo. Y es que el Ayuntamiento de Huesca entiende que exigir hoy altas prestaciones en Teruel-Sagunto refuerza las máximas prestaciones que la ciudad reclama para la TCP, infraestructura con la que el Gobierno de Aragón ha vinculado explícitamente el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Y es por último una forma de vertebración territorial puesto que una infraestructura ferroviaria moderna contribuye a fijar población, atraer inversión y mejorar la conectividad de Huesca y de la capital con su provincia.

El Ayuntamiento de Huesca ha mostrado su respaldo a las alegaciones presentadas por el Gobierno de Aragón y ha reiterado su compromiso con la defensa conjunta de las infraestructuras ferroviarias estratégicas para el conjunto de la Comunidad Autónoma.