La oposición vota el contra del presupuesto del Ayuntamiento de Teruel

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Teruel ha aprobado en solitario el presupuesto para 2026. Todos los grupos de la oposición han votado en contra unas cuentas que ascienden a casi 51 millones de euros tras incorporar tres mociones de Teruel Existe y Vox.

Las principales partidas se centran en la creación de una residencia para usos sociales en San León y la nueva sede de la policía local en el Polígono Sur, además del acondicionamiento del entorno del centro sociocultural de San Julián, la Cuesta de Capuchinos y la redacción del proyecto de construcción de un auditorio en el entorno de Cofiero.

La alcaldesa, Emma Buj, ha destacado que Teruel "es una ciudad que avanza y que ha superado ya la barrera de los 37.000 habitantes gracias a un importante ritmo inversor que se va a mantener durante el año que viene".

Teruel existe había presentado un total de nueve enmiendas por importe de 719.500 euros, de las que el equipo de gobierno solo ha aceptado una para la escuela infantil del Polígono Sur.

Las cuentas no incorporarán ninguna de las 14 propuestas del PSOE, por importe de 1,6 millones de euros. Su portavoz municipal el PSOE, José Guillén, ha acusado al equipo de gobierno de haber hecho un presupuesto "irreal y con muy baja ejecución", asegurando que "solo salen adelante uno de cada tres euros de los que se presupuestan".

La portavoz de Vox, Elena Fernández, ha lamentado que no se hayan retirado las partidas de cooperación al desarrollo y a violencia de género, aunque se felicitaba "por haber conseguido incorporar dos propuestas al presupuesto".