Nuevos tornos inteligentes para acceder a las instalaciones deportivas en Huesca

El Ayuntamiento de Huesca continúa avanzando en la modernización y mejora de sus instalaciones deportivas municipales con la implantación de un nuevo sistema de control de accesos que permitirá una gestión más eficiente, segura y cómoda para los usuarios. La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el concejal de Deportes, Leopoldo Carranza, han visitado este jueves las piscinas municipales de San Jorge para comprobar el funcionamiento de los nuevos tornos de acceso instalados de cara a la próxima temporada estival y anunciar las fechas de apertura de las piscinas municipales de verano.

La actuación ha supuesto la instalación de dos tornos en cada uno de los tres complejos de piscinas de verano de la ciudad —uno de entrada y otro de salida—, integrados con el nuevo programa informático de gestión de actividades e instalaciones deportivas municipales que ya lleva funcionando un año. La inversión realizada asciende a 21.000 euros, IVA incluido, que se suma a la caseta de clorado del complejo deportivo Ruiseñor que tiene un presupuesto de 102.609,50€ y que las obras comenzarán después del verano. Las obras de colocación de los tornos se han realizado íntegramente por el personal del área de deportes del Ayuntamiento de Huesca, que cuenta con 35 personas.

Gracias a la tecnología de estos tornos, desaparecen los tradicionales talonarios de papel para la venta de entradas y bonos. A partir de ahora, las entradas diarias se gestionan mediante un ticket impreso que permite la apertura automática del torno, mientras que los usuarios de abonos de temporada y bonos de diez baños disponen de un carnet personal y permanente, recargable y válido para futuras actividades deportivas municipales. Este sistema permite centralizar en una única tarjeta todos los servicios contratados por un usuario, desde el acceso a las piscinas hasta la inscripción en cursos o actividades deportivas, facilitando así una experiencia más cómoda y ágil para la ciudadanía.

La implantación de los tornos supone además un importante salto cualitativo en la gestión municipal, ya que permite disponer en tiempo real de información precisa sobre el número de usuarios presentes en las instalaciones, el aforo disponible, la venta de entradas, bonos y abonos, así como estadísticas de uso y ocupación. Este sistema ya funciona en la piscina Almériz y también se ha incorporado un lector de control de accesos en la piscina del Parque y en el rocódromo del Pío XII, integrados igualmente en la misma plataforma de gestión.

Durante la visita también se han dado a conocer las fechas de apertura de las piscinas municipales de verano. Las piscinas de San Jorge abrirán sus puertas el próximo 1 de junio, mientras que las del Complejo Deportivo Municipal y Ruiseñor lo harán el 15 de junio. El año pasado el número total de usuarios que registraron las piscinas municipales de verano asciende a unos 83.000 usuarios entre las tres instalaciones. En las piscinas del CDM y Ruiseñor se reservará al menos una calle para nado libre durante toda la temporada. Además, ambas instalaciones acogerán las actividades acuáticas municipales de verano, entre ellas los cursillos de natación y las sesiones de aquagym.

Como actividad destacada de la programación estival, el Complejo Deportivo Municipal albergará el próximo 29 de julio una fiesta acuática con hinchables dirigida a todos los públicos. Asimismo, el Ayuntamiento de Huesca ha informado de que la piscina Almériz abrirá durante el mes de julio de lunes a viernes, permaneciendo cerrada los sábados y domingos. Durante el mes de agosto la instalación permanecerá cerrada por labores de mantenimiento y conservación de la propia piscina.