El nuevo modelo de urgencias entrará en vigor el 1 de diciembre

Los pacientes podrán acudir a los centros de especialidades Ramón y Cajal, Pablo Remacha, Grande Covián e Inocencio Jiménez, de lunes a viernes de tres de la tarde a diez de la noche, y de nueve de la mañana a nueve de la noche los sábados, domingos y festivos. La previsión es atender a unas 6.000 personas a la semana.

El número de horas de atención pasará de 46.000 a 100.000 anuales. Las plantillas que prestarán este servicio están cubiertas al 100%. Lo prestarán 28 médicos, 26 enfermeras, ocho técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y ocho administrativos.

Se han previsto varias acciones para informar a los ciudadanos para dar a conocer el nuevo modelo. En los próximos días, de forma progresiva, se van a enviar notificaciones a los móviles de todos los ciudadanos que tienen su tarjeta sanitaria en la ciudad de Zaragoza y cuentan con su móvil con la aplicación de Salud Informa.

En esas modificaciones, se informa de que desde el 1 de diciembre cambia el lugar de prestación de la atención y se les dirige a Salud Informa, dónde van a poder mirar qué centro de especialidades les corresponde. Es recomendable actualizar la aplicación.

En los próximos días, los zaragozanos pueden consultar en Salud Informa qué centro de especialidades les corresponden. También se van a colocar carteles informativos en todos los centros de salud y farmacias de la ciudad de Zaragoza, indicando cuál es el Dispositivos de Urgencia en Atención Primaria que les corresponde.