FONDO INVERSIONES TERUEL

Mazaleón estrena su nueva pista de pádel

Las instalaciones se han integrado en el entorno deportivo del municipio, que próximamente incorporarán un espacio de calistenia y nuevos elementos de mejora para completar la zona.

Redacción

Teruel |

PISTA PADEL
Mazaleón estrena su nueva pista de pádel | Gobierno de Aragón

El municipio turolense de Mazaleón ha inaugurado esta mañana su nueva pista de pádel, en la que se han invertido algo más de 85.000 euros con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel.

Las instalaciones se sitúan en el entorno de la escuela y el pabellón municipal y eran muy demandadas por los vecinos de la localidad, por lo que según ha explicado su alcaldesa, Rosa Orona, "hemos tenido que ampliar los horarios programados inicialmente para la práctica de ese deporte".

Las reservas pueden hacerse a través de una aplicación móvil.

En la inauguración de las instalaciones ha estado presente la vicepresidenta del gobierno aragonés, Mar Vaquero, que ha destacado la importancia que tiene el FITE "para favorecer el desarrollo territorial".

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