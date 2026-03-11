Práctica en Benasque

Marlaska destaca el trabajo del Greim en el año con más rescates de la historia

El ministro del Interior ha presenciado en Benasque una práctica de movimiento en nieve y un ejercicio de respuesta ante avalanchas, realizados por especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y alumnado del curso que imparte el Centro de Adiestramientos Específicos de Montaña (CAEM). En 2025, los GREIM de la Guardia Civil realizaron 1.210 rescates en España, la mayor cifra de la historia, y la mitad de las intervenciones tuvieron lugar en el área pirenaica

Redacción

Huesca |

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elogiado este miércoles, en Benasque, el trabajo, la entrega y la vocación de servicio “ejemplares” de los especialistas del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, que en 2025 realizaron 1.210 rescates, la mayor cifra de la historia, la mitad de ellos en el área pirenaica. Los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque y de Boltaña, en Huesca, concentraron el 25 por ciento de todas las actuaciones.

“Cada intervención exige un esfuerzo, una competencia profesional y una entrega que merecen la mayor gratitud institucional y de la sociedad. Salvan vidas donde nadie más puede hacerlo, aun poniendo en riesgo la suya”, ha destacado el ministro desde Llanos del Hospital, recordando a los siete especialistas y cuatro pilotos de la Guardia Civil fallecidos desde 1982 en acciones de montaña o espeleología. Grande-Marlaska ha pronunciado estas palabras tras asistir a una práctica de movimiento en nieve y a un ejercicio de respuesta ante avalanchas, realizados por especialistas del GREIM de Benasque y alumnado del curso que imparte el Centro de Adiestramientos Específicos de Montaña (CAEM). A la visita han asistido también el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo.

El ministro ha destacado el modelo español de rescate en montaña como un “referente nacional e internacional”, por su eficacia operativa, basada en unidades a pie de macizo, con un conocimiento exhaustivo del terreno y con una capacidad de respuesta inmediata. “Todo es posible gracias a una formación de enorme cualificación técnica y a un adiestramiento permanente”, ha subrayado.

En la tarde del martes, Grande-Marlaska compartió unas horas con el personal del GREIM en el acuartelamiento de Benasque y recibió información sobre las últimas intervenciones llevadas a cabo en diciembre de 2025 y en enero de 2026 en el Pico Tablato y Punta Suelza y en las zonas de Cerler y del Valle de Arán, como consecuencia de distintas avalanchas de nieve y accidentes de montaña que provocaron el fallecimiento de ocho montañeros y esquiadores. Después de un comienzo de año trágico en muertes por aludes, el titular de Interior ha hecho un llamamiento a la “prudencia y a la responsabilidad”, para disfrutar de la montaña con la máxima seguridad, “valorando los riesgos, atendiendo siempre a los avisos meteorológicos y a las recomendaciones de las autoridades”, ha precisado.

