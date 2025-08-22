El Maestro Cervecero de La Zaragozana, nuevo cabezudo en la comparsa de San José

El Maestro Cervecero de La Zaragozana es un homenaje a Charles Schlaffer, fue el primer maestro cervecero de origen alemán que viajó hasta Zaragoza para fermentar la cebada y tratarla con el agua del río Ebro. Llegó en el año 1.900 y fundó una tradición que este año cumple 125 años de historia junto al barrio.

El sábado 23 de agosto son las fiestas del barrio de San José y el nuevo cabezudo saldrá por primera vez en la comparsa. Los encargados de la creación de la nueva figura han sido la, también centenaria, empresa especializada en la fabricación de gigantes y cabezudos, Aragonesa de Fiestas. Tomando inspiración en un cartel de La Zaragozana de los años 20, donde el maestro aparece con su característico mandil de trabajo y gorra azul.

La fábrica producía un característico olor todos los miércoles debido a la fermentación de la cebada. Enrique Torguet, portavoz de La Zaragozana, ha explicado "la fábrica no existía y la ubican entre dos cursos de agua y los campos de cereal, dos ingredientes básicos para que Schlaffer creara la cerveza". Fue un pionero además de uno de los primeros vecinos extranjeros del barrio.