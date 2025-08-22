Fiestas de barrio

El Maestro Cervecero de La Zaragozana, nuevo cabezudo en la comparsa de San José

El nuevo protagonista entre los cabezudos del barrio zaragozano de San José se ha presentado este 21 de agosto. El Maestro Cervecero de La Zaragozana, rinde homenaje a Charles Schlaffer, el primer maestro cervecero de la fábrica que se fundó hace 125 años. Las fiestas de San José comienzan el 23 de agosto y darán la bienvenida al nuevo miembro de la comparsa.

Redacción

Zaragoza |

El Maestro Cervecero de La Zaragozana es un homenaje a Charles Schlaffer, fue el primer maestro cervecero de origen alemán que viajó hasta Zaragoza para fermentar la cebada y tratarla con el agua del río Ebro. Llegó en el año 1.900 y fundó una tradición que este año cumple 125 años de historia junto al barrio.

El sábado 23 de agosto son las fiestas del barrio de San José y el nuevo cabezudo saldrá por primera vez en la comparsa. Los encargados de la creación de la nueva figura han sido la, también centenaria, empresa especializada en la fabricación de gigantes y cabezudos, Aragonesa de Fiestas. Tomando inspiración en un cartel de La Zaragozana de los años 20, donde el maestro aparece con su característico mandil de trabajo y gorra azul.

La fábrica producía un característico olor todos los miércoles debido a la fermentación de la cebada. Enrique Torguet, portavoz de La Zaragozana, ha explicado "la fábrica no existía y la ubican entre dos cursos de agua y los campos de cereal, dos ingredientes básicos para que Schlaffer creara la cerveza". Fue un pionero además de uno de los primeros vecinos extranjeros del barrio.

