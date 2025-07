Ambar se endulza junto a la Heladería Tortosa de Zaragoza

Noelia Gericó, propietaria de Helados Tortosa, es la química heladera detrás de este logro nunca antes visto. Anteriormente había superado distintos retos que acercaban al típico postre veraniego los sabores de platos salados. Es por eso que Ambar no dudó en contar con ella para este proyecto mayúsculo que entraba dentro de los 25 retos que se ha propuesto la cervecera para celebrar el aniversario.

A falta de un helado han creado dos, un sabor realizado con cerveza Ambar normal, la clásica, que tras varias pruebas subiendo y bajando la intensidad de sabor de la cerveza, han conseguido el equilibrio perfecto. El segundo sabor es el de la famosa Ambar Radler, en la que ha habido que jugar con ambos ingredientes de la cerveza y ha hecho más complicada su elavoración.

Lo más complicado ha sido mantener el alcohol y tratarlo, ya que el helado no es con leche por lo que no hay que pasteurizarlo. Cabe recordar que este sorbete de cerveza no es apto para menores ni para tomarlo en cualquier situación ya que lleva 5,7 grados de alcohol el de cerveza normal y 2,5 grados el de Radler.